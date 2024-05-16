盤後速報 - 鉅橡(8074)下週(5月23日)除息1元，預估參考價21.8元
鉅亨網新聞中心 2024-05-16 17:05
鉅橡(8074-TW)下週(5月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(5月16日)收盤價22.80元計算，預估參考價為21.8元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
鉅橡(8074-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基板之製造加工買賣業務。絕緣材料之製造加工買賣業務。電木管.電木棒之製造加工買賣業務。近5日股價下跌2.6%，櫃買市場加權指數下跌0.89%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/23
|22.80
|1.0
|4.39%
|0.0
|2023/05/25
|21.6
|1.5
|6.94%
|0.0
|2022/05/25
|21.6
|1.0
|4.63%
|0.0
|2021/05/25
|21.5
|1.0
|4.65%
|0.0
|2020/07/09
|18.1
|1.0
|5.52%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇