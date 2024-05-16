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鉅亨速報

盤後速報 - 鉅橡(8074)下週(5月23日)除息1元，預估參考價21.8元

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 17:05

鉅橡(8074-TW)下週(5月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(5月16日)收盤價22.80元計算，預估參考價為21.8元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

鉅橡(8074-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基板之製造加工買賣業務。絕緣材料之製造加工買賣業務。電木管.電木棒之製造加工買賣業務。近5日股價下跌2.6%，櫃買市場加權指數下跌0.89%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/23 22.80 1.0 4.39% 0.0
2023/05/25 21.6 1.5 6.94% 0.0
2022/05/25 21.6 1.0 4.63% 0.0
2021/05/25 21.5 1.0 4.65% 0.0
2020/07/09 18.1 1.0 5.52% 0.0

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