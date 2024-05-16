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鉅亨速報

盤後速報 - 頎邦(6147)下週(5月23日)除息3.75元，預估參考價74.15元

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 17:05

頎邦(6147-TW)下週(5月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.75元。

以今日(5月16日)收盤價77.90元計算，預估參考價為74.15元，息值合計為3.75元，股息殖利率4.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

頎邦(6147-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為金凸塊(GOLD BUMPING)，錫鉛凸塊(SOLD BUMPING)，晶圓測試(CP)。捲帶軟板封裝(TCP)，捲帶式薄膜覆晶(COF)，玻璃覆晶封裝(COG)。近5日股價上漲3.69%，櫃買市場加權指數下跌0.89%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/23 77.90 3.75 4.81% 0.0
2023/06/16 69.6 5.5 7.9% 0.0
2022/07/20 59.9 6.0 10.02% 0.0
2021/07/21 74.3 3.8 5.11% 0.0
2020/07/23 65.4 4.2 6.42% 0.0

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