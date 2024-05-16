盤後速報 - 頎邦(6147)下週(5月23日)除息3.75元，預估參考價74.15元
鉅亨網新聞中心 2024-05-16 17:05
頎邦(6147-TW)下週(5月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.75元。
以今日(5月16日)收盤價77.90元計算，預估參考價為74.15元，息值合計為3.75元，股息殖利率4.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
頎邦(6147-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為金凸塊(GOLD BUMPING)，錫鉛凸塊(SOLD BUMPING)，晶圓測試(CP)。捲帶軟板封裝(TCP)，捲帶式薄膜覆晶(COF)，玻璃覆晶封裝(COG)。近5日股價上漲3.69%，櫃買市場加權指數下跌0.89%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/23
|77.90
|3.75
|4.81%
|0.0
|2023/06/16
|69.6
|5.5
|7.9%
|0.0
|2022/07/20
|59.9
|6.0
|10.02%
|0.0
|2021/07/21
|74.3
|3.8
|5.11%
|0.0
|2020/07/23
|65.4
|4.2
|6.42%
|0.0
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