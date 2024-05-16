三年狂虧460億台幣！美自駕技術獨角獸Motional今年二度裁員 暫停商業營運

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 16:10

南韓現代汽車和 Tier 1 巨頭安波福合資成立的自動駕駛獨角獸 Motional 近日宣佈停止商業運營，裁員約 550 人，佔總員工數量的 40%，這是今年來第二度裁員且波及部門很多，包括公司高層也被迫離職。

Motional 初登場時的估值曾達 40 億美元，並直接開啟符合 L4 級自駕標準的自駕車開發及商業化嘗試，希望 2022 年先向無人計程車運營商推出無人駕駛系統及相關支持技術，2027 年向大眾推出無人駕駛汽車。

縱有兩大超級巨頭當靠山，Motional 也逃不過所有自駕公司遭遇的收入難、大規模應用難與燒錢快的三大魔咒。2022 年，曾獲福斯跟福特投資的 L4 級自駕創業公司 Argo AI 宣佈倒閉，資遣約 2 千人，自駕卡車明星公司 Embark 去年倒閉，同樣做卡車自動駕駛的 Locomation 也因資金鏈斷裂倒閉，融資達 2.2 億美元的自駕公司 Ghost Autonomy 上月也倒閉。

裁員縮編的例子更不勝枚舉，通用旗下 Cruise 去年虧損 34.8 億美元，面臨大規模裁員，卡車自駕明星公司圖森未來退市，Google 旗下 Waymo 多次裁員。

自 2020 年 3 月成立以來，Motional 連年巨額虧損，甚至逼得安波福前段時間宣布撤資，甚至要出售自己的股份。根據現代財報，Motional 過去 3 年虧損總額達 2 兆韓元（約 460 億台幣）。

隨著安波福不再繼續投資，現代則投入 4.88 億美元增資 Motional，並額外支付 4.56 億美元收購安波福在 Motional 的 11% 股份。投資完成後，現代在 Motional 的持股比例將達到 66.8%，安波福的持股據悉最終將減至 15%。現代對 Motional 的最新投資估值為 40 億美元，與 2020 年的估值持平。

現代希望控股 Motional 將自駕核心技術掌握在自己手中，目前 Motional 和 Lyft 及 Uber 合作的無人駕駛計程車業務均已暫停，但 Motional 表示，未來一旦每輛車運營成本更有效益，將恢復商業運營。未來一段時間主要精力將放在自駕技術研發上。