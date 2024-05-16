習近平、普丁出席簽字儀式 宣布深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係聯合聲明

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-16 15:30

俄羅斯總統普丁周四（16 日）乘專機抵達北京，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同普丁出席簽字儀式，並宣布深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明。

習近平周四在北京人民大會堂與普丁召開聯合記者會。習近平強調，他與普丁都認為，要積極尋找兩國利益匯合點，發揮各自優勢，深化利益交融，實現彼此成就。

他表示，要進一步強化合作結構，鞏固經貿等傳統領域合作勢頭，支持搭建基礎科學研究平台網絡，持續釋放前沿領域合作潛能，加強口岸和交通物流合作，維護全球供應鏈穩定。

普丁上次訪中是去年 10 月出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

《彭博》指出，習近平與普丁宣布兩國關係「上不封頂」沒多久，普丁就出兵全面侵略烏克蘭。

俄羅斯因此面臨西方國家史無前例的制裁。中國隨之出手幫助了俄羅斯，如今中國已成為俄羅斯不可或缺的盟友，中國是俄羅斯戰時需求的供應國，俄羅斯也把能源賣給中國。

英國《金融時報》則指出，中國始終拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並聲稱中俄關係是中國自己的事兒。

值得注意的是，中俄貿易大幅增加後，北京出現縮手的跡象。由於美國放話要制裁協助俄羅斯規避制裁的中國銀行業者，今年 3～4 月，中國對俄羅斯的出口下降，4 月較去年同期衰減 13%。