字節跳動打響大模型價格戰？價格比同行低99.3%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-16 14:00

「用虧損換收入是不可持續的，所以我們從來不走這條路。」

中國字節跳動周三（15 日）在火山引擎原動力大會上正式發表豆包大模型。火山引擎是字節跳動旗下雲端服務平台，火山引擎總裁譚待在受訪時談到了大模型的定價策略。

據《澎湃新聞》報導，譚待表示，經過一年時間的迭代和市場驗證，豆包大模型成為中國使用量最大、應用場景最豐富的大模型之一，目前日均處理 1,200 億 Tokens 文本，生成 3,000 萬張圖片。

值得注意的是，去年 8 月 17 日，字節跳動就已經悄悄宣布啟動豆包公測，卻在半年後才向公眾露面。

價格是發表會的最大亮點。豆包主力模型在企業市場的定價只有人民幣（下同）0.0008 元 / 千 Tokens，0.8 釐就能處理 1,500 多個漢字，比行業便宜 99.3%。

火山引擎公布的價格計算顯示，1 元就能買到豆包主力模型 125 萬 Tokens，大約是 200 萬個漢字，相當於三本《三國演義》。

外界普遍認為，這是字節跳動率先在大模型領域發起價格戰。

對於定價，譚待坦言：「背後主要有兩個原因：第一點是我們能做到，第二點是我們需要這麼做。」

他表示，火山引擎在技術上有非常多強化手段，可以降低大模型成本。此外，工程上可以透過分布式推理的形式，將底層算力使用得更好。

譚待說，今年是大模型提升應用之年，需要將 AI 相關生態建立起來，但創新的風險成本很高，只有降低試錯成本，才能實現普及。

對於大模型市場的競爭，譚待認為，目前大模型市場仍在發展初期階段，「池塘有多大，魚就有多大，現在整個池塘還在培養的過程。」眼下大模型仍處於百家爭鳴的狀態，需要大家一起實現應用落地、降低成本，讓更多人受益。

值得注意的是，日前 OpenAI 推出最新 AI 模型 GPT-4o，字節跳動如何看待中美技術差距？譚待認為，實事求是來說，OpenAI 仍然是全球第一，要承認差距，但字節跳動的大模型仍然在不斷進化，目前已經可以實現廣泛應用，「雖然有差距，但我們追逐的速度還是很快的，豆包的原生應用、體驗和用戶量都在不斷提升」。