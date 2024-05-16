余承東升職後首場發表會 華為狠貨太密集

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 12:00

中國華為周三（15 日）舉行夏季全場景新品發表會，新品陣容龐大，這是余承東升職後首場發表會。

據《IT 之家》報導，以下是華為這波新品的情況。

一・ Pura 70 系列

略感意外的是，在發表會開始階段，余承東介紹了 Pura 70 系列，主要集中於 Pura 70 Ultra。

他表示，Pura 70 Ultra 採用風向標設計，不僅擁有獨特的 XMAGE 影像徽標，還擁有紅圈鏡頭設計。

機身具備獨特星芒紋，使用高定刺繡壓紋工藝。

影像方面，他強調 Pura 70 Ultra 搭載首創超聚光伸縮鏡頭，擁有 1 英寸超大底傳感器和 F1.6 超大光圈。

得益於此，該機擁有業界最大進光量，比 iPhone 15 Pro Max 高 198%。

配合首創的 XD Motion 運動引擎，實時雙曝光運動模糊復原，可以實現超高速風馳閃拍。

還配備業界領先超聚光微距長焦鏡頭，支持 35x 超級微距，最近對焦距離達到 5cm。

二・天生會畫 App

余承東短暫介紹完 Pura 70 系列後，何剛登場，帶來天生會畫 App。

華為花了三年時間打造這款 App，上千位創作者深度打磨。

天生會畫 App 擁有真實寫繪、便捷功能、極致體驗三大特質，集豐富筆刷、擬真畫布於一身。

這款 App 還提供支持曲線修正、AI 智慧選區、柳葉筆、一鍵摳圖等工具。

值得一提的是，天生會畫 App 內置自研「方天」繪畫引擎，採用創新架構，帶來專業渲染、極速合成、高效存儲特性。

三・ MateBook 14

全新筆電 MateBook 14 擁有可手寫可觸控的 2.8K OLED 螢幕。

螢幕為 14.2 英寸，支持 120Hz 高刷，具備三色域高色準。

設計方面，華為主打輕薄，機身厚度僅有 14.5mm，重量為 1.31kg。

配色帶來了全新原野綠，配備全新升級無界一體鍵盤。

性能方面，華為安排了三劍客：至高英特爾 ® 酷睿™Ultra 7 高性能處理器 + Super Turbo 技術 + 華為鯊魚鰭風扇。

續航方面，內置 70Wh 的大電池，可實現 19h 本地影音播放。

功能方面，憑藉華為盤古大模型賦能，提供 AI 概要功能，可以精準提煉關鍵點。

價格方面，Ultra 5+16GB+512GB 售價人民幣（下同）6,099 元；Ultra 5+16GB+1TB 售價 6,499 元。

Ultra 5+32GB+1TB 售價 7,399 元；Ultra 7+32GB+1TB 售價 8,499 元。

四・ WATCH FIT 3

WATCH FIT 3 周三正式在中國國內市場登場。

和前兩代相比，第三代 WATCH FIT 的設計出現了明顯變化，從手環朝手錶發展。

錶身採用 9.9mm 厚度的鋁合金，側面搭載了金屬旋轉錶冠。

具體來看配置，WATCH FIT 3 搭載了 1.82 英寸螢幕。

採用 QuickLink 錶帶快拆技術，可以一按即拆錶帶隨心換。

支持科學運動減脂，提供全新減脂塑形，智慧運動推薦，有聲健身動畫；通過 TruSleep™ 4.0 科學睡眠管理，幫助用戶更好睡眠；利用 TruSeen™ 5.5 體徵監測，心率 & 血氧監測更準確。

續航表現也可圈可點，號稱擁有超長續航，最長使用 10 天。

價格方面，氟橡膠及尼龍錶帶版售價 999 元；真皮錶帶版售價 1,199 元。

五・華為智慧眼鏡 2

去年 9 月，華為發布了智慧眼鏡 2，有無框、飛行員、方形半框、鈦空、金絲款式五種款式。

華為周三又帶來了方框太陽鏡版本，售價 2,299 元。

這款眼鏡為全框設計，擁有 11 層鏡片鍍膜，防反射、更耐磨、易清潔。

六・ Vision 智慧螢幕 4/4 SE

智慧螢幕產品線迎來新成員，華為發表 Vision 智慧螢幕 4/4 SE 。

其中，Vision 智慧螢幕 4 是 5000 檔位首款搭載華為靈犀指向遙控的智慧螢幕，通過 UWB 技術，遙控器實現精準隔空觸控。

它提供超級桌面，配備 AI 深感鏡頭，擁有鴻鵠畫質。

Vision 智慧螢幕 4 SE 則擁有全新 AI 鏡頭、鴻鵠畫質等特性。

價格方面，Vision 智慧螢幕 4 提供 65/75/86 英寸三個尺寸，售價分別是 5,499 元 / 6,999 元 / 9,999 元。