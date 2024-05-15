三商家購擴自有品類 拚營收占比上看2成
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-15 17:57
連鎖超市業者三商家購 (2945-TW) 今 (15) 日舉行法說會指出，除了持續展店，也將積極拓展自有品牌，今年全力擴增品類，加上自辦進口商品後，力拚占營收比重達 20%，有助拉升毛利表現。
三商家購前 4 月合併營收 44.9 億元，年增 1.83%，而第一季毛利率達 27.28%，年增 1.4 個百分點，稅後純益 2897 萬元，年增達 183.86%，每股純益 (EPS)0.43 元。
三商家購進一步指出，美廉社 4 月舉辦會員消費抽黃金活動，是歷年會員參加最踴躍，相較以往參與率成長多達 5 倍，驅動業績成長。
據美廉社統計，去年發出的會員點數超過 82 億點，顯見會員黏著度高，目前會員營收占比穩定維持 60% 左右。
展望後市，三商家購表示，積極拓展自有品牌，今年加強擴充品類，加上自辦進口商品，力拚營收占比目標 20%；同時，長期受消費者喜愛的美廉現煮咖啡，設置已逾 700 家門市，預計上半年達成全台門市同步供應。
展店方面，三商家購旗下藥妝品牌三友藥妝 Tomod’s 預計全年新增 10 家社區型門市。
而主力的超商品牌美廉社達 810 家門市，5 月預計新增 2 家台中直營據點，並將持續網羅室內實際使用面積 30-60 坪大小的物件，另有 4 家直營門市成功轉加盟。
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