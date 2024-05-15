三商家購擴自有品類 拚營收占比上看2成

連鎖超市業者三商家購 ( 2945-TW ) 今 (15) 日舉行法說會指出，除了持續展店，也將積極拓展自有品牌，今年全力擴增品類，加上自辦進口商品後，力拚占營收比重達 20%，有助拉升毛利表現。

三商家購進一步指出，美廉社 4 月舉辦會員消費抽 黃金 活動，是歷年會員參加最踴躍，相較以往參與率成長多達 5 倍，驅動業績成長。

據美廉社統計，去年發出的會員點數超過 82 億點，顯見會員黏著度高，目前會員營收占比穩定維持 60% 左右。

展望後市，三商家購表示，積極拓展自有品牌，今年加強擴充品類，加上自辦進口商品，力拚營收占比目標 20%；同時，長期受消費者喜愛的美廉現煮咖啡，設置已逾 700 家門市，預計上半年達成全台門市同步供應。

而主力的超商品牌美廉社達 810 家門市，5 月預計新增 2 家台中直營據點，並將持續網羅室內實際使用面積 30-60 坪大小的物件，另有 4 家直營門市成功轉加盟。