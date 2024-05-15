鈺太今年營收估年增逾4成 挑戰歷史新高

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-05-15 11:18

MEMS 麥克風廠鈺太 (6679-TW) 今 (15) 日舉行股東會，董事長邱景宏表示，今年隨著筆電產業庫存水位恢復正常，加上其他應用需求同步回升，營運目標拚超越 2021 年水準，法人估，鈺太今年營收年增至少 48% 以上，寫歷史新高，毛利率達 40-42%。

邱景宏說，鈺太 MEMS 麥克風因部分製程為自行生產，因此庫存水位會比一般半導體業者多 1.5 倍，生產週期大概 6 個月，且公司應用多元，包括筆電、真無線藍芽耳機 (TWS)、助聽器以及車電，因此此次大致調節一年半，將庫存降至正常水位。

車用方面，邱景宏說，車用客戶設計導入 (Design in) 時程較長，約四至五年，目前已交貨給日系客戶兩、三年，每月交貨 100 多萬顆，去年也取得歐系、美系客戶，預計今年第四季後就會開始貢獻營收，其貢獻時程可往後推七到十年。

另外，鈺太助聽器已經交貨，出貨給日本第一大品牌，目前也正與北歐品牌客戶進行設計導入 (Design in) 階段。