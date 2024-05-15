金磚國家擬加速推出區塊鏈貨幣！《富爸爸窮爸爸》作者：美元霸權將瓦解
鉅亨網新聞中心 2024-05-15 11:28
比特幣 (BTC) 大多頭、理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特 · 清崎（Robert Kiyosaki）最新表示，加密貨幣將讓美元霸權瓦解，因為由巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯跟阿拉伯聯合大公國等新興國家組成的金磚國家聯盟，正考慮很快推出由黃金支持的加密貨幣。
根據區塊鏈新聞媒體《W3C DAO》報導，金磚國家創始成員清崎在訪問南非期間有了上述頗令人擔憂的發現，因為如果金磚國家加密貨幣被用於國際石油交易，則可能代表美元霸主地位的終結。
清崎認為，大規模拒絕美元將導致美元不受控制地湧入美國，進而給美國民眾購買力帶來毀滅性的惡性通膨風險。面對此嚴峻形勢，清崎重申他大規模投資於能抗通膨的資產，其中有黃金、白銀，但最重要的是比特幣。
清崎認為，比特幣具有許多避免經濟動蕩的優勢，其通縮性質跟日益廣泛的國際採用，將讓比特幣成為保護個人財富免受潛在貨幣危機痛苦的理想武器。
去年 11 月，清崎曾示警稱法定貨幣並不安全，並強調央行正購入黃金來拯救自己。他敦促投資者保護自己免受央行的侵害，並重申投資黃金、白銀和比特幣的建議。清崎一直對法定貨幣發出警告，稱其為「假錢」，因為它們會因為政府的印鈔和債務而不斷貶值。
相反地，清崎將黃金和白銀稱為「上帝的貨幣」，並將比特幣視為「人民的貨幣」。去年 1 月清崎推文稱正投資比特幣，因其跟黃金、白銀和石油一樣被歸類為商品，大多數加密貨幣都被歸類為證券。
清崎曾多次在推特上表達了他對比特幣的看法和預測，引起了很多人的關注和討論。清崎認為，比特幣是一種去中心化的貨幣，不受政府和銀行的控制和干預，因此具有更高的自由度和安全性。
他預測，美國和其他國家將面臨嚴重的經濟崩潰和惡性通貨膨脹，因此建議人們購買比特幣和貴金屬，以保護自己的財富和購買力。
清崎指出，投資人之所逐漸喜歡金、銀、比特幣，主要是因為流動性。
此外，他還提及，美國目前無止盡印鈔導致美元越來越多。通膨是對窮人和中產階級的一種稅收，持有比特幣可以有效跑贏通膨。
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