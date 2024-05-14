小心！銅礦觸及2年高點 已進入完全超買領域

鉅亨網編譯許家華 2024-05-14 09:02

黃銅期貨周一 (13 日) 登上兩年來最高收盤價，但在過去 3 個月上漲約 28% 後，一些分析師警告，黃銅期貨已達到超買區域。

RJO Futures 高級市場策略師 John Caruso 表示，雖然他仍對黃銅價格走勢持堅定樂觀的態度，但他也承認「黃銅目前完全處於超買領域」。

他指出商品期貨交易委員會 (CFTC) 的持倉報告，顯示黃銅正接近創紀錄的淨投機多頭持倉，目前為 69000 口，而 2021 年為 87000 口，出現大量投機部位可能是一個反向指標，因此他現階段將採取謹慎態度，因為多頭應該考量提高止損點以保護獲利，「我建議新多頭要小心太擁擠，但也建議空頭不要試圖求見頂。」下停損單是設定平倉價格，以盡量減少損失或收益損失。

7 月交割的 Comex 黃銅期貨上漲 10 美分或 2.2%，收每磅 4.766 美元，為交易最活躍的黃銅期貨自 2022 年 4 月 18 日以來最高收盤價，且接近歷史高點。黃銅期貨於 2022 年 3 月 4 日創下歷史高點 4.9375 美元。

Pave Finance 分析師周一指出，近期黃銅價格一路飆升，反映出市場對美國引領的全球經濟復甦持樂觀態度，並受到中國經濟觸底反彈希望的支撐。此外，「希望從持續通膨壓力中獲利」的族群也對黃銅有需求。

但他們「衡量過熱情緒的首選指標」是觀察過去 3 個月銅價的變化，而任何超過 25% 的變化都是極端情緒的跡象。截至周一，過去 3 個月最活躍的黃銅期貨價格已上漲 28.4%，顯然「接近歷史高點的銅價已進入超買區域。」

然而，「如果銅價開始窄幅波動且沒有大幅下跌，則這是另一次反彈之前盤整的跡象，這對世界經濟前景有利。」

但倘若銅價自周五的高點反轉，這將是「警告信號，表明經濟狀況已經受到信貸緊縮狀況拖累，可能會明顯放緩。這將表明股市可能面臨逆轉，也會出現資本配置到兩年期公債的跡象，雖然目前警報還沒響起，但我們應保持警惕。」

上周五交易最活躍的黃銅期貨價格收在每磅 4.66 美元。

銅產業內部問題

與此同時，Caruso 指出一些銅產業的內部「管道問題」，即銅處理費最近跌至負值。

礦商向冶煉廠支付處理費，將銅精礦加工成電解銅 (陰極)，這是銅的精煉形式，這令冶煉廠承壓，「基本上被迫以折扣價出售成品」。

「這可能會導致一些企業倒閉，或者在冶煉行業內部形成整合，並顯然會吸引採礦企業生產更多產品。」Caruso 指出，自 3 月起處理和精煉費用溢價迅速下降，一些中國冶煉廠一直在推遲採購。

「就銅線價格而言，這絕對值得關注，並且隨著溢價試圖反彈，這可能會導致價格下跌。」Caruso 說。

他稱目前尚不知道一切將如何發展，但「一定會有一方做出讓步，不太可能是供應端，因為今年銅礦供應仍可能出現 30 萬噸的短缺。」他稱，如果市場失去冶煉需求，價格可能會受到打擊，但不清楚會持續多久。