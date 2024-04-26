國際銅價大漲!台股最佳二檔投資機會浮現!?

鉅亨網新聞中心 2024-04-26 19:30

國際銅價近日不斷創新高，美英宣佈對俄羅斯實施制裁，導致芝加哥商業交易所和倫敦金屬交易所自 4 月 13 日起停止採用俄羅斯市場的銅、鋁、鎳金屬。此舉引發了市場對於供應短缺的擔憂，促使買盤積極進場，推動倫敦銅價漲破 1 萬美元大關至 10028 美元 / 噸，另外在銅礦供給端也加重銅價漲勢，過去一年，秘魯和智利的銅出口都受到了當地動亂的影響，全球最大的銅生產國秘魯和智利的生產持續中斷，智利礦業部長 Aurora Williams 於 04/19 日表示：

“經歷上月一起礦場事故後，四月的銅產量可能會小幅下降。我們已經部署了應急計劃，有望在今年第三季度恢復生產。” 由於發生礦場事故，智利國家銅業公司旗下的 Radomiro Tomic 礦場暫停了大部分採礦活動，使其產量跌至 20 年來的最低水平，銅礦供應狀況趨緊。

市場端，則是能源轉型 + 全球製成品需求上揚，再搭上全球 AI 狂潮，算力是關鍵，而高算力的關鍵是電力，電力的鋪設銅線需要更新汰舊，因此在全球大基建需求也持續推高了銅價上漲，預估此趨勢維持不變的情況下，台股具備銅價大漲受惠的投資方向嗎?

股尊勝術老蔡指出，先前受惠電價上漲及台電強韌電網計畫而出現一波漲幅的電線電纜族群，同時也受惠於銅價大漲，擁有低價庫存而大漲，但是除了電線電纜族群之外，台股是否也存在更佳的投資方向呢? 因為銅價上漲，而帶動更佳的思唯方向。

因此，預估銅價持續上漲大趨勢不變，特別內部研究整理出二檔銅價最受惠的投資方向 (1 號與 2 號同學)，可把握來電洽詢 02-23659333 或加入 LINE：@gusz168 則可免費索取。

銅價大漲受惠 1 號同學重點題材：

1. 買股要買「孤門獨市」才有長線爆發力，PCB 廢液回收銅市佔 8 成。

2.ESG 綠能環保，甲級特許業者。

3. 低價回收，隨銅價大漲，高價賣出後製的硫酸銅。

銅價大漲受惠 2 號同學重點題材：

1. 低價庫存，專業線材大廠。

2. 應用 5G 基地台 + AI 端 + 充電樁 + 手機接收端 + 車載網通。

3.FIW 完全絕緣線，防電氣故障及環保，毫米波 5G 主要材料，網通商機大。

股尊勝術老蔡提醒，拿到資料選定個股之後，但不鼓勵無腦亂買的操作，這是非常危險的動作，最佳作法可先作追蹤鎖定，留意逢回技術滿足的條件，強勢股回測 5MA 收盤價不破線，波段趨勢股則留意 20MA 月線位置，拉回多方思考為宜，操作上若是因為技術基礎較為薄弱者，可考量 8-13% 自行短打獲利，但最終仍需嚴守紀律操作，防守位置嚴守，進而作到動態停利調整，股市操盤最重要的是擇股及擇時，時機的掌握是關鍵重點，想要在股市中作到克服人性弱點，就是重複作「正確的交易動作」，堅定信仰的堅持，切實執行好的交易系統，而這交易系統需要透過技術學習而成，不斷的累積驗證之後，完成一套大賺小賠的操盤系統 ，經過時間不斷作到修心、練心、靜心最後才能安心。