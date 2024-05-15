市況持續低迷 德鋼鐵大廠Thyssenkrupp三個月內二度下修財測

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-15 14:36

受鋼鐵市場需求與鋼材價格下跌影響，加上材料貿易部門資產減值，德國工業集團 Thyssenkrupp 今 (15) 日下調 2023 到 2024 財年的銷售額和淨利預估值，這是該公司三個月內二度下調財測目標，凸顯出專注於資本財的企業集團所面臨到的嚴峻挑戰，這些企業必須應對通膨上升、原物料價格波動及全球需求降溫的問題。

生產鋼鐵、潛水艇和汽車零件的 Thyssenkrupp 預估，在 9 月為止財年的淨虧損金額將達三位數，也就是達百萬歐元水準，主要因為鋼鐵和材料貿易業務銷售下滑和價格下降，致使銷售額低於去年水準。該公司此前曾預估將損益兩平，LSEG 分析師則預估全年淨利將達 2.03 億歐元。

在 3 月為止的第二財季，Thyssenkrupp 銷售額下滑 10% 至 91 億歐元，該集團經特殊效應調整的稅息前利潤 (Ebit) 也下滑 10% 至 1.84 億歐元，不如一年前的 2.05 億歐元，這也是該公司下調全年財測目標的原因。

Thyssenkrupp 執行長 Miguel Lopez 表示，市況仍舊黯淡，但指該公司在此期間的轉虧為盈行動繼續獲得進展，尤其是在出售或分拆其鋼鐵和船舶部門。

Lopez 指出，雖然汽車供應和零售業務業績下滑，但被船舶業務和鋼鐵業務的業績成長抵消，最重要的是虧損金額預計為 7800 萬歐元，比上一年度的 2.23 億歐元有所改善。

Thyssenkrupp 還說，需求疲軟導致 Thyssenkrupp 材料貿易部門出現資產減損情形，但未具體指出減損的金額。

Thyssenkrupp 正加速推進重組行動，該公司上月底同意與捷克億萬富翁 Daniel Kretinsky 旗下 EP Corporate Group(EGPC) 進軍鋼鐵業務，船舶部門的分拆行動也在取得進展。投資公司凱雷集團很可能入股。

根據 Thyssenkrupp 跟 EPCG 上月底達成的合資協議，EPCG 將先收購 Thyssenkrupp 鋼鐵業務 20% 的股份，且未來持股比例可繼續增加。

Lopez 表示，合資計畫是追求未來鋼鐵部門獨立與成功、符合氣候保護要求並避免裁員，希望將為鋼鐵業預期較高的能源成本提供解決方案，令其生產方式對氣候更加友善。