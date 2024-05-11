〈貴金屬盤後〉美經濟數據疲軟 消費者信心降至6月最低 黃金收登3周高點

鉅亨網編譯許家華 2024-05-11 06:54

黃金期貨價格周五 (10 日)，大幅攀升，收登 3 周以來最高點，係因美國經濟數據低迷支撐了聯準會 (Fed) 今年降息的可能性。

6 月交割的 Comex 黃金期貨價格上漲 34.70 美元或 1.5%，收每盎司 2375 美元。

根據道瓊市場數據，本周交易最活躍的黃金期貨價格上漲 2.9%，創下 4 月 19 日止以來最大單周漲幅。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示：「美國疲軟的數據提振了黃金需求，因為這支持美國今年降息的論點。」

美周五公布，密西根大學的 5 月消費者信心指數自上個月的 77.2 下降至 67.4，遠低於經濟學家預期。《華爾街日報》調查的經濟學家先前預期讀數為 76。

美國勞工部周四公布，上周 (5/4 止) 初次請領失業救濟人數增加 2.2 萬人，至 23.1 萬人，為去年 8 月以來的最高水準。

自 4 月 19 日創下歷史新高 2413.80 美元以來，黃金價格一直走跌，但今年迄今仍上漲 14.6%。

Otunuga 表示，目前價格距離歷史高點僅差不到 2%，因此「在基本面力量正確的情況下，新高紀錄可能即將出現。這將我們的注意力引向下周的（消費者物價指數）報告，這可能會影響對聯準會 2024 年下半年行動的預期。任何物價降溫的證據都會刺激市場對美國降息的預期，這樣的發展有利不孳息的黃金。」