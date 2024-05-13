〈陸港盤後〉中國超長期特別公債要來了 市場不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-13 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（13 日）收盤同步走低，滬指跌 0.21%，中國政府宣布，將於周五開始發售第一批超長期特別公債，以籌資支撐經濟。

滬指周一收盤跌 0.21% 報 3,148.02 點，深證成指跌 0.6% 報 9,673.32 點，創業板指跌 0.95% 報 1,860.37 點。兩市成交額合計人民幣 9,098 億元。

軍工、半導體、有色、汽車、釀酒、房地產、石油、醫藥等類股走低，燃氣、電力、水務、銀行等族群上揚。

香港恒生指數周一收盤漲 0.8%，報 19,115.06 點，恒生科技指數漲 1.42%，報 4,018.69 點。

中國財政部周一發布《2024 年一般國債、超長期特別國債發行有關安排》，其中超長期特別公債涉及年限為 20 年、30 年、50 年，財政部決定 5 月 17 日發行 30 年超長期特別公債 ，5 月 24 日發行 20 年超長期特別公債，6 月 14 日發行 50 年超長期特別公債。財政部未透露出售債券的規模。

特別公債，指的是政府在特定時期階段性發行的具有特定用途的公債。 中國曾在 1998 年、2007 年、2020 年發行特別公債。

目前中國長期公債的年限一般在 10 年及以上，這代表超長期特別公債的發行年限基本上會超過 10 年。

中國政府在 3 月全國人民代表大會期間宣布了超長期特別公債的計畫，表示要加強財政對經濟的支持。此舉引發外界預期，在許多地方政府債務壓力不斷加重的情況下，中央政府會擴大財政支出。

中國社科院財經戰略研究院財政研究室主任何代欣曾表示，發行超長期公債，有助於改善發債周期整體資金流，減輕還本付息壓力，更好地發揮公債資金「穩定器」的作用 。