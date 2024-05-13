奧特曼旗下核能新創Oklo掛牌日崩跌54% 但跟AI沾上邊仍舊充滿話題

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 11:21

OpenAI 執行長奧特曼支持的先進核分裂新創公司 Oklo 上周五 (10 日) 在紐約證交所上市，但掛牌首日即遭猛烈拋售，終場暴跌 53.65% 至每股 8.45 美元，即便盤後收漲 7.1% 至每股 9.05 美元。奧特曼在 2015 年對 Oklo 公司進行了新投資，認為 Oklo 是先進核分裂能源解決方案商業化的最佳參與者。

《券商中國》報導，由奧特曼擔任董事長的 Oklo 公司仍處於講故事階段，迄今尚未產生收入，也尚未部署任何核電站。Oklo 是透過名為 AltC Acquisition Corp. 的特殊目的收購公司（SPAC）上市的。

分析人士指出，Oklo 上市首日大跌或許跟市場的提前猛烈炒作有關，Oklo 公司與 AltC Acquisition 去年 7 月合併，當時大量散戶瘋狂買入 AltC Acquisition 股票，導致該公司股價大漲，在上市前累計漲幅一度高達 75%，股價也大幅超過 SPAC 的發行價 10 美元。

Oklo 上市首日總計有超過 2500 萬股股票換手，比過去一個月成交量高出超過 12 倍，開盤後一小時內就至少三次因異常波動而暫停交易，大量提前買進的資金已經獲利出場。

儘管上市首日慘遭拋售，但 Oklo 發出聲明表示，上市為合併後的公司帶來 3.06 億美元的收益，帶來充足的資金

成立於 2013 年、總部設於加州的 Oklo 經營目標是設計和部署下一代快中子增殖反應堆 (快堆) 技術，該公司將形成售電、燃料回收兩大商業模式，目標受眾包括資料中心、工業、社區、工廠、公用事務等領域。

「AI 盡頭是電力」的說法目前在華爾街非常流行，這代表 Oklo 仍話題滿滿，核能尤其是核分裂技術的發展，能為未來的全球能源供應帶來無限可能。

奧特曼曾在接受媒體採訪時表示，核能是解決人工智慧開發與經營過程中，能源需求不斷增長的最佳解決方法之一，而不依賴化石燃料。

但要實現技術突破，Oklo 還將面臨巨大挑戰，未來的不確定性非常大，執行長 Jacob DeWitte 證實該公司迄今尚未產生收入，也尚未部署任何核電廠。