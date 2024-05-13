鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至68.9元，預估目標價為1730元
鉅亨網新聞中心 2024-05-13 08:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2024年EPS預估：中位數由67.44元上修至68.9元，其中最高估值76.51元，最低估值64.47元，預估目標價為1730元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|76.51(73.33)
|94.46
|112.09
|最低值
|64.47(63.78)
|75.25
|89.65
|平均值
|69.57(67.73)
|85.6
|100.48
|中位數
|68.9(67.44)
|86.46
|98.74
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|30,239,000
|37,918,000
|45,770,000
|最低值
|27,317,280
|31,920,000
|34,828,000
|平均值
|28,902,240
|34,543,930
|39,257,300
|中位數
|28,929,160
|34,468,000
|37,938,850
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|50.65
|58.7
|33.32
|26.41
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,483,463
|27,099,134
|21,391,917
|17,291,332
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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