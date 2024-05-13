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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至68.9元，預估目標價為1730元

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 08:11

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2024年EPS預估：中位數由67.44元上修至68.9元，其中最高估值76.51元，最低估值64.47元，預估目標價為1730元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 76.51(73.33) 94.46 112.09
最低值 64.47(63.78) 75.25 89.65
平均值 69.57(67.73) 85.6 100.48
中位數 68.9(67.44) 86.46 98.74

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 30,239,000 37,918,000 45,770,000
最低值 27,317,280 31,920,000 34,828,000
平均值 28,902,240 34,543,930 39,257,300
中位數 28,929,160 34,468,000 37,938,850

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 50.65 58.7 33.32 26.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		 24,483,463 27,099,134 21,391,917 17,291,332

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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