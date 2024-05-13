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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至10元，預估目標價為165元

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 08:11

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中磊(5388-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.25元下修至10元，其中最高估值13.38元，最低估值9.07元，預估目標價為165元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 13.38(13.38) 12.51
最低值 9.07(9.43) 11.8
平均值 10.35(10.58) 12.16
中位數 10(10.25) 12.16

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 69,989,000 77,528,000
最低值 63,065,000 76,358,000
平均值 68,017,000 76,943,000
中位數 68,718,500 76,943,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 9.17 7.57 3.44 3.66
營業收入
(單位：新台幣千元)		 62,584,493 64,573,720 43,899,508 36,096,281

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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