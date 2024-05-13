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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至42.21元，預估目標價為698元

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 08:11

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由42元上修至42.21元，其中最高估值49.9元，最低估值26.9元，預估目標價為698元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 49.9(49.9) 60.35 61.82
最低值 26.9(24.55) 36.11 59.19
平均值 39.85(37.94) 47.36 60.51
中位數 42.21(42) 49.45 60.51

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 74,938,000 94,500,070 116,654,520
最低值 63,150,500 67,966,950 78,876,640
平均值 70,005,650 78,831,870 97,765,580
中位數 70,868,000 74,405,000 97,765,580

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 18.48 27.71 41.34 44.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		 48,221,630 60,256,142 62,557,192 48,496,522

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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