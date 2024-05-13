鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至42.21元，預估目標價為698元
鉅亨網新聞中心 2024-05-13 08:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由42元上修至42.21元，其中最高估值49.9元，最低估值26.9元，預估目標價為698元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|49.9(49.9)
|60.35
|61.82
|最低值
|26.9(24.55)
|36.11
|59.19
|平均值
|39.85(37.94)
|47.36
|60.51
|中位數
|42.21(42)
|49.45
|60.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|74,938,000
|94,500,070
|116,654,520
|最低值
|63,150,500
|67,966,950
|78,876,640
|平均值
|70,005,650
|78,831,870
|97,765,580
|中位數
|70,868,000
|74,405,000
|97,765,580
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.48
|27.71
|41.34
|44.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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