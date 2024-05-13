銷85萬輛 中國4月新能源車增速回落

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 11:00

中汽協上周六（11 日）發布 4 月汽車產銷數據：4 月新能源車產銷分別完成 87 萬輛和 85 萬輛，1～4 月，新能源車產銷分別完成 298.5 萬輛和 294 萬輛。

中汽協的數據顯示，4 月新能源車產銷分別完成 87 萬輛和 85 萬輛，分別較去年同期增長 35.9% 和 33.5%，市場普及率達到 36%。

從國內外市場來看，中國國內新能源車銷量 73.6 萬輛，月降 2.9%，年增 37.3%；新能源車出口 11.4 萬輛，月降 8.6%，年增 13.3%。

不難看出，隨著中國國內市場內捲加劇，車廠要想在銷量上實現更大突破，除了運用好政策槓桿提振國內市場銷量，如條件允許，可趁機拓展海外市場。

總體來看，中國國內汽車市場亟需進一步提振。近日商務部財政部等七部門印發《汽車以舊換新補貼實施細則》，確立資金補貼範圍和標準，統籌新能源車和燃油車發展。

前期中國人民銀行（央行）、國家金融監督管理總局聯合印發《關於調整汽車貸款有關政策的通知》，有助於進一步降低汽車消費門檻，與本次實施細則形成政策合力。地方政府也積極響應，提出配套措施。