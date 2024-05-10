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鉅亨速報

營收速報 - 國建(2501)4月營收17.19億元年增率高達166.01％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 17:17

國建(2501-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣17.19億元，年增率166.01%，月增率-46.92%。

今年1-4月累計營收為87.66億元，累計年增率148.88%。

最新價為34.9元，近5日股價下跌-11%，相關建材營造下跌-5.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1607 張
  • 外資買賣超：+2696 張
  • 投信買賣超：-3055 張
  • 自營商買賣超：-1248 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 17.19億 166% -47%
24/3 32.39億 256% 75%
24/2 18.48億 86% -6%
24/1 19.61億 102% -50%
23/12 39.02億 80% 164%
23/11 14.80億 -65% 133%

國建(2501-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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