營收速報 - 國建(2501)4月營收17.19億元年增率高達166.01％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 17:17
今年1-4月累計營收為87.66億元，累計年增率148.88%。
最新價為34.9元，近5日股價下跌-11%，相關建材營造下跌-5.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1607 張
- 外資買賣超：+2696 張
- 投信買賣超：-3055 張
- 自營商買賣超：-1248 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|17.19億
|166%
|-47%
|24/3
|32.39億
|256%
|75%
|24/2
|18.48億
|86%
|-6%
|24/1
|19.61億
|102%
|-50%
|23/12
|39.02億
|80%
|164%
|23/11
|14.80億
|-65%
|133%
國建(2501-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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