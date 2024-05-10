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鉅亨速報

營收速報 - 台積電(2330)4月營收2,360.21億元年增率高達59.58％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 16:15

台積電(2330-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣2,360.21億元，年增率59.58%，月增率20.91%。

今年1-4月累計營收為8,286.65億元，累計年增率26.22%。

最新價為802元，近5日股價上漲3.11%，相關半導體業上漲2.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+29181 張
  • 外資買賣超：+26666 張
  • 投信買賣超：+87 張
  • 自營商買賣超：+2428 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 2,360.21億 60% 21%
24/3 1,952.11億 34% 7%
24/2 1,816.48億 11% -16%
24/1 2,157.85億 8% 22%
23/12 1,763.00億 -8% -14%
23/11 2,060.26億 -7% -15%

台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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