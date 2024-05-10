營收速報 - 台積電(2330)4月營收2,360.21億元年增率高達59.58％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 16:15
台積電(2330-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣2,360.21億元，年增率59.58%，月增率20.91%。
今年1-4月累計營收為8,286.65億元，累計年增率26.22%。
最新價為802元，近5日股價上漲3.11%，相關半導體業上漲2.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+29181 張
- 外資買賣超：+26666 張
- 投信買賣超：+87 張
- 自營商買賣超：+2428 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|2,360.21億
|60%
|21%
|24/3
|1,952.11億
|34%
|7%
|24/2
|1,816.48億
|11%
|-16%
|24/1
|2,157.85億
|8%
|22%
|23/12
|1,763.00億
|-8%
|-14%
|23/11
|2,060.26億
|-7%
|-15%
台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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