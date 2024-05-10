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鉅亨速報

營收速報 - 統一證(2855)4月營收8.10億元年增率高達60.41％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:31

統一證(2855-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣8.10億元，年增率60.41%，月增率-48.11%。

今年1-4月累計營收為48.08億元，累計年增率102.76%。

最新價為26.55元，近5日股價下跌-7.71%，相關金融保險上漲1.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4448 張
  • 外資買賣超：-4711 張
  • 投信買賣超：+263 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 8.10億 60% -48%
24/3 15.60億 81% 18%
24/2 13.27億 163% 19%
24/1 11.11億 123% 12%
23/12 9.94億 74% -8%
23/11 10.78億 52% 798%

統一證(2855-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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