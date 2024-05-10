營收速報 - 統一證(2855)4月營收8.10億元年增率高達60.41％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:31
今年1-4月累計營收為48.08億元，累計年增率102.76%。
最新價為26.55元，近5日股價下跌-7.71%，相關金融保險上漲1.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4448 張
- 外資買賣超：-4711 張
- 投信買賣超：+263 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|8.10億
|60%
|-48%
|24/3
|15.60億
|81%
|18%
|24/2
|13.27億
|163%
|19%
|24/1
|11.11億
|123%
|12%
|23/12
|9.94億
|74%
|-8%
|23/11
|10.78億
|52%
|798%
統一證(2855-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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