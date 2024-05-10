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鉅亨速報

營收速報 - 龍邦(2514)4月營收17.38億元年增率高達140.02％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:31

龍邦(2514-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣17.38億元，年增率140.02%，月增率-24.2%。

今年1-4月累計營收為81.99億元，累計年增率220.26%。

最新價為17.9元，近5日股價下跌-2.96%，相關其 他下跌-4.34%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2061 張
  • 外資買賣超：+2166 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-105 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 17.38億 140% -24%
24/3 22.94億 170% 49%
24/2 15.37億 147% -42%
24/1 26.30億 625% 23%
23/12 21.30億 71% 3%
23/11 20.63億 184% 5%

龍邦(2514-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅,商業大樓出租出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之市場,公園等公共設施。接受委託辦理市地重劃。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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