營收速報 - 華電網(6163)4月營收5.35億元年增率高達115.14％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:31
今年1-4月累計營收為14.39億元，累計年增率-11.38%。
最新價為21.25元，近5日股價上漲4.88%，相關通信網路類指數上漲1.98%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+137 張
- 外資買賣超：+136 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|5.35億
|115%
|42%
|24/3
|3.76億
|-11%
|61%
|24/2
|2.33億
|-69%
|-21%
|24/1
|2.95億
|50%
|-73%
|23/12
|11.00億
|-21%
|173%
|23/11
|4.03億
|-26%
|103%
華電網(6163-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為資訊應用整合服務及電信整合系統服務。網際網路建設服務及媒體應用服務。寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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