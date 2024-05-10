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鉅亨速報

營收速報 - 華電網(6163)4月營收5.35億元年增率高達115.14％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:31

華電網(6163-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣5.35億元，年增率115.14%，月增率42.39%。

今年1-4月累計營收為14.39億元，累計年增率-11.38%。

最新價為21.25元，近5日股價上漲4.88%，相關通信網路類指數上漲1.98%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+137 張
  • 外資買賣超：+136 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 5.35億 115% 42%
24/3 3.76億 -11% 61%
24/2 2.33億 -69% -21%
24/1 2.95億 50% -73%
23/12 11.00億 -21% 173%
23/11 4.03億 -26% 103%

華電網(6163-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為資訊應用整合服務及電信整合系統服務。網際網路建設服務及媒體應用服務。寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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