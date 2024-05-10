營收速報 - 弘憶股(3312)4月營收15.72億元年增率高達34.86％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 14:15
今年1-4月累計營收為56.02億元，累計年增率24.9%。
最新價為46.3元，近5日股價上漲1.51%，相關電子通路下跌-5.3%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6174 張
- 外資買賣超：-6300 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+126 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|15.72億
|35%
|14%
|24/3
|13.78億
|20%
|25%
|24/2
|11.00億
|-7%
|-29%
|24/1
|15.53億
|58%
|19%
|23/12
|13.01億
|-12%
|1%
|23/11
|12.88億
|-6%
|-13%
弘憶股(3312-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件之製造加工及買賣業務。電腦系統設備、主機板、介面卡與電腦週邊設備製造加工及賣賣。一般進出口貿易業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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