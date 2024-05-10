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鉅亨速報

營收速報 - 弘憶股(3312)4月營收15.72億元年增率高達34.86％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 14:15

弘憶股(3312-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣15.72億元，年增率34.86%，月增率14.01%。

今年1-4月累計營收為56.02億元，累計年增率24.9%。

最新價為46.3元，近5日股價上漲1.51%，相關電子通路下跌-5.3%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-6174 張
  • 外資買賣超：-6300 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+126 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 15.72億 35% 14%
24/3 13.78億 20% 25%
24/2 11.00億 -7% -29%
24/1 15.53億 58% 19%
23/12 13.01億 -12% 1%
23/11 12.88億 -6% -13%

弘憶股(3312-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件之製造加工及買賣業務。電腦系統設備、主機板、介面卡與電腦週邊設備製造加工及賣賣。一般進出口貿易業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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