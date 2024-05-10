營收速報 - 勤美(1532)4月營收22.05億元年增率高達155.25％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:15
今年1-4月累計營收為70.66億元，累計年增率88.84%。
最新價為48.65元，近5日股價下跌-6.61%，相關電機機械上漲0.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-799 張
- 外資買賣超：-1884 張
- 投信買賣超：+1702 張
- 自營商買賣超：-617 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|22.05億
|155%
|2%
|24/3
|21.56億
|94%
|58%
|24/2
|13.61億
|42%
|1%
|24/1
|13.45億
|66%
|-49%
|23/12
|26.27億
|112%
|157%
|23/11
|10.22億
|-10%
|0%
勤美(1532-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為金屬成型事業：各種金屬件之製造加工與組裝銷售。建設住宅事業：住宅及大樓之開發租售。生活創新事業：經營零售百貨業務、國際觀光旅館業務等。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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