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鉅亨速報

營收速報 - 勤美(1532)4月營收22.05億元年增率高達155.25％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:15

勤美(1532-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣22.05億元，年增率155.25%，月增率2.31%。

今年1-4月累計營收為70.66億元，累計年增率88.84%。

最新價為48.65元，近5日股價下跌-6.61%，相關電機機械上漲0.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-799 張
  • 外資買賣超：-1884 張
  • 投信買賣超：+1702 張
  • 自營商買賣超：-617 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 22.05億 155% 2%
24/3 21.56億 94% 58%
24/2 13.61億 42% 1%
24/1 13.45億 66% -49%
23/12 26.27億 112% 157%
23/11 10.22億 -10% 0%

勤美(1532-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為金屬成型事業：各種金屬件之製造加工與組裝銷售。建設住宅事業：住宅及大樓之開發租售。生活創新事業：經營零售百貨業務、國際觀光旅館業務等。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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