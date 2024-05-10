以色列總理誓言：即使美國不幫 以軍也會孤軍奮戰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-10 10:00

美國政府扣留一批炸彈以警告其中東頭號盟友不要入侵加薩南部城市拉法後，以色列總理尼坦雅胡表示，即使美國不幫，以軍也會孤軍奮戰。

據《彭博》報導，尼坦雅胡在社交網站 X 上說，「如果我國必須孤軍奮戰，我國會孤軍奮戰」，並「以牙還牙」。

尼坦雅胡在周四（9 日）晚間發布的一段影片中說，美方推遲運送武器犯了錯誤，但他希望雙方能找到修補關係的辦法。

「我認識（美國總統）拜登很多年了，40 年了，甚至更久，」他在接受美國脫口秀主持人 Phil McGraw 採訪時說。「一般來說，我們的看法會一樣，但我們也有意見不同的時候，我們能夠克服這些問題。我希望我們現在也能克服這些問題。」

他說，在發動攻擊前，會全力確保平民拉法。有 100 多萬人在拉法避難。

拜登在周三表示，如果以色列對拉法發動地面攻擊，他會停止向以色列運送更多攻擊性武器。

美國防長奧斯汀周三在參議院撥款委員會聽證會上證實，上周暫停運送一批彈藥去以色列，包括 1,800 枚 900 公斤炸彈，以及 1,700 枚重 225 公斤的炸彈。

奧斯汀說：「我方沒有做出任何決定，按下的是暫停鍵。」他指出，暫停的是一個批次的武器，美國政府正在評估向以色列提供的軍事援助。

奧斯汀重申美方對以色列國安及有權自衛的承諾，但他也強調，希望見到以色列採取措施，保護加薩平民，以及進行更精準的軍事行動。

之後美國在周四發表了更具和解性的言論。白宮官員堅稱，美國站在以色列這一邊，並敦促尼坦雅胡胡不要發動可能導致加薩人道主義危機惡化的攻擊。