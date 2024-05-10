至暗時刻來臨！越南貨幣暴跌國庫逐漸枯竭 全因這一人

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-10 09:33

越南正經歷一場前所未有的匯率危機，根據越南央行 (SBV) 周四 (9 日) 參考匯率，越南兌美元(USDVND) 匯率為 24245 越南盾，上月更貶至 25365，創歷史新低，今年迄今貶值約 3%，且較去年貶值近 10%，即使越南央行二 (7 日) 表示，在年初被迫出售大量美元支撐越南盾後，正透過購買更多美元來努力支撐外匯存底。

這一情況對越南的金融安全和外匯存底帶來了很大壓力，一度被希望寄予厚望要取代中國成為世界工廠的越南，為何淪落至此？

事實上，越南這次匯率大跌跟越南女首富張美蘭金融詐騙案有一定關係。

為拯救張美蘭手中「小金庫」、同時也是越南第三大銀行的西貢商業銀行，不讓該銀行倒閉影響國際評等而嚴重損害外資信心，進而衝擊越南經濟，越南央行總裁阮氏紅就不得不出面安撫公眾情緒，表示國家銀行已採取必要措施，使西貢商業銀行正常營運並確保其資金流動性。

然後，越南央行開始對西貢商業銀行進行史無前例的援助，截至今年 4 月已向西貢商業銀行注資 240 億美元的特別貸款，但越南外匯存底僅 800 多億美元。

最新調查進度顯示，越南政府涉嫌收受張美蘭賄賂和瀆職的一共有 85 人，其中包括 41 名渣打銀行領導幹部、15 名原國家銀行幹部、3 名原政府督察長、廳級幹部等等。

《路透社》報導指出，若越南央行不提供貸款，西貢商業銀行將倒閉，引發金融危機，但若繼續放款，越南國庫將逐漸枯竭。越南央行並不會定期揭露外匯存底數字，該國 2021 年底外匯存底數字為 1000 億美元。

在此恐慌情緒下，越南房地產業和企業債券市場一瀉千里，越南股市也因此狂跌不止，大量資金紛紛外逃拋售越南盾，結果一下子讓越南匯率崩盤了。

從當前情況來看，這個匯率暴跌的情況還未任何止血的跡象，也許隨著張美蘭案的發酵，越南的匯率還將繼續下探。

在房地產業和金融市場出現信貸緊縮之後，越南央行月初將銀行體系今年 14% 的信貸成長上限提高了 1.5 至 2 個百分點。

此前，越南銀行因擔心不良貸款增加，收緊對企業抵押資產的要求，但這反過來增加了融資成本，引發更多的國際資本從越南撤離。

根據越南媒體報導，2023 年以來至今，國際資本在越南的總投資年減 31.3%，超過 1300 萬億越南盾的資金從越南撤離。