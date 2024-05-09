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鉅亨速報

營收速報 - 德宏(5475)4月營收6,836萬元年增率高達53.46％

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 16:15

德宏(5475-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣6,836萬元，年增率53.46%，月增率105.22%。

今年前4月累計營收為1.53億元，累計年增率-20.88%。

最新價為10.3元，近5日股價下跌-2.84%，相關電子零組件類指數上漲2.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-38 張
  • 外資買賣超：-38 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 6,836萬 53% 105%
24/3 3,331萬 -25% 83%
24/2 1,821萬 -66% -45%
24/1 3,291萬 -35% -0%
23/12 3,298萬 -54% 37%
23/11 2,405萬 -67% -23%

德宏(5475-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板,玻璃布之製造加工及買賣業務。前項之原材料,零配組件,製成品之製造加工買賣業務。前項產品之進出口及國內外廠商產品之經銷,投標,報價業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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