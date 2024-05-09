營收速報 - 德宏(5475)4月營收6,836萬元年增率高達53.46％
鉅亨網新聞中心 2024-05-09 16:15
今年前4月累計營收為1.53億元，累計年增率-20.88%。
最新價為10.3元，近5日股價下跌-2.84%，相關電子零組件類指數上漲2.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-38 張
- 外資買賣超：-38 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|6,836萬
|53%
|105%
|24/3
|3,331萬
|-25%
|83%
|24/2
|1,821萬
|-66%
|-45%
|24/1
|3,291萬
|-35%
|-0%
|23/12
|3,298萬
|-54%
|37%
|23/11
|2,405萬
|-67%
|-23%
德宏(5475-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板,玻璃布之製造加工及買賣業務。前項之原材料,零配組件,製成品之製造加工買賣業務。前項產品之進出口及國內外廠商產品之經銷,投標,報價業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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