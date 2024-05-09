資金持續流入！日經：中國內地及港股因經濟復甦贏得投資人青睞

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-09 17:15

香港股市今 (9) 日跟中國股市聯袂收漲，港股回檔 2 日後再度強勢上攻，恒生指數(HSI) 與恒生科技指數分別收高 1.22% 與 1.95%，主要因為繼杭州之後，西安今日也宣佈全面取消住房限購措施，持續為中國房市提供刺激力道，有觀點指出，歐美外資正從日本股市回流至遭低估的中國股市，但也有人點認為中國股市過熱跡象增強。

經濟指標的改善超過預期，也成為轉向上漲的契機。中國今年首季 GDP 年增 5.3%，遠遠超過《日經新聞》和日經 QUICK 新聞調查平均值 4.5%，上月製造業採購經理人指數（PMI）為 50.4，連兩月超過 50 這一景氣榮枯分界線。截至周二，將經濟指標的實際數據跟預期的偏離指數化的花旗經濟驚奇指數為 14.8，持續徘徊在正值區間。

在大陸和香港市值逾 3000 億元的上市企業中，跟去年底股價漲跌幅度相比，漲幅最大的是台灣電子產品製造商鴻海旗下的富士康工業互聯網跟中國海洋石油，分別上漲 65% 跟 53%。漲幅前幾名中，中國國營油企中國石油天然氣、招商銀行和中信銀行等高股息表現也相當突出。

中國國務院上月發佈近 10 年首個資本市場提振舉措的修訂版，為改善上市企業品質，提出上市企業提高股利比例、每年多次分紅等措施，期盼將股票投資培育為取代房地產的國民資產支柱。由於全球股市上漲，在股息收益率等股價指標方面，中國股票的相對低估正在加強。

美歐券商對中國股市和港股的看漲態度正在增強，瑞銀集團上月底將中國和香港股市的投資評等上調，策略師 Sunil Tirumalai 表示，中國開始出現消費復甦跡象，這可能會提振市場」。

高盛首席中國股票策略師 Kinger Lau 則指出，若中國證監會的政策令上市企業品質提高，或對投資人保護得到加強，中國股票估值可能會上升 40%。

光大證券國際的策略師伍禮賢說，原先流向日本和印度的海外資金不斷回歸中國股市，瑞穗研究與技術主任經濟學家月岡直樹也指出，包括歐美在內的海外投資人可能正將資金從上漲乏力的日本股市，移回到遭低估的中國股市。