〈陸港盤後〉深圳強化房地產政策 A股漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-07 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（7 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.22%，科技重鎮深圳加入其他大城市的行列，調整房地產政策，投資人也關注中國國家主席習近平訪問法國的消息。

滬指周二收盤漲 0.22% 報 3,147.74 點，深證成指跌 0.08% 報 9,770.94 點，創業板指跌 0.14% 報 1,892.54 點。兩市成交額合計人民幣 9,687 億元，「北向資金」淨賣出 21.4 億元。

軍工、化工類股上漲，醫療保健、有色、房地產、醫藥、煤炭等族群走高，家電、電力、鋼鐵等類股下跌。

香港恒生指數周二收盤跌 0.53%，報 18,479.37 點，恒生科技指數大跌 2.13%，報 3,922.54 點。



深圳市住房和建設局周一發布《關於進一步優化房地產政策的通知》，從分區調整住宅限購政策、調整企事業單位購買住宅政策、提升二手房交易便利化等方面進一步強化房地產政策。

根據上述通知，此次限購政策分區調整，主要調整的區域為：鹽田區、寶安區（不含新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區。

按照新政，非本市戶籍居民家庭及成年單身人士（含離異）限購一套住房，在上述區域範圍內買房，個人所得稅、社會保險的繳交年限要求由三年調整為一年。在其他範圍內買房，個人所得稅、社會保險的繳交年限要求仍為三年。

深圳市住房和建設局說，有兩個及以上未成年子女的本市戶籍居民家庭，在執行現有住宅限購政策的基礎上，可在上述區域內再購買一套房子。

此外，投資人也留意習近平訪問法國的消息。習近平周一上午與法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩舉行三方會議，下午與馬克宏進行雙邊會談。

馬克宏會談中提及台海情勢，他說：「我們也談論了對東亞危機的擔憂，包括海峽兩岸，以及加速彈道飛彈和核武計畫的北韓」，接著便感謝習近平對朝鮮半島去核化的立場。

馮德萊恩則指出，電動車、鋼鐵等受到大量補貼的中國產品大舉湧入歐洲，這個世界無法吸收中國的過剩生產。她並說，如果中方無法提供公平市場准入，歐盟準備動用所有手段保護經濟。

此外，馮德萊恩在會談後表示，需要做出更多努力，阻止軍民兩用物資運往俄羅斯，進而用於戰爭。她說：「這的確影響歐中關係」。