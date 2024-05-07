以色列坦克開進拉法 拜登警告不要發動地面攻勢

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-07 15:00

據《美聯社》報導，一名巴勒斯坦安全官員和一名埃及官員表示，以色列的坦克已經進入拉法，但埃及官員說，以軍此次行動的範圍似乎有限，以方通知埃及，將在行動完成後撤離。

《華爾街日報》也報導，以色列國防軍發布的影片證實，以軍坦克已經進入拉法口岸巴勒斯坦一側。



以色列總理辦公室在周一（6 日）發布聲明，戰時內閣一致決定繼續在拉法展開行動。以軍表示，正在對哈瑪斯進行「有針對性的打擊」，但以軍沒有提供細節。總理辦公室是在哈瑪斯宣布同意斡旋方提出的加薩地帶停火方案後發表上述聲明。

哈瑪斯領導人在周一晚間表示，已經告知斡旋方，同意了他們提出的停火方案。據《半島電視台》報導，這項由埃及、卡達等斡旋方提出的停火協議草案，將分三階段執行，每個階段持續 42 天。

不過，以色列總理辦公室在周一晚間發表聲明，稱戰時內閣一致決定繼續在加薩地帶南部城市拉法展開行動，向哈瑪斯施加軍事壓力，以推動以方被扣押人員獲釋，並實現其他作戰目標。

上述聲明寫道：「儘管哈瑪斯（接受）的停火提議遠未達到以色列的必備要求，但以色列會向調停國派出工作代表團，以便窮盡各種可能性，在以色列能接受的條件下達成協議。」

哈瑪斯同意休戰，以色列國家安全部長 Itamar Ben Gvir 是第一位回應的官員，他說這只不過是個詭計。 「對於哈瑪斯這種騙人的手段，以方只有一個答案：立即下令佔領拉法！不斷加重軍事壓力，鎮壓哈瑪斯，最終打敗哈瑪斯。」