習近平再訪法國 法媒怎麼看此行？

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 12:00

中國國家主席習近平周日（5 日）乘專機抵達法國巴黎，應法國總統馬克宏邀請，進行國是訪問。

習近平此訪正值中法建交 60 周年，上次他訪問是在 2019 年，也就是中法建交 55 周年。

關注歐洲戰略自主

在赴巴黎對法國進行國事訪問之際，習近平在法國《費加羅報》發表題為《傳承中法建交精神 共促世界和平發展》的署名文章。他在文章中提及「戴高樂將軍從時代的戰略眼光出發，決定同新中國建交」，並強調中方將「推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展」。

法國《觀點周刊》以《習近平訪法：傳遞「三個中國信號」》為題，稱習近平有意加強中法合作，並致力於國家間的和平。

法國國際廣播電台則稱「中法關係始終走在中國同西方國家關系前列」，著重指出中方願同法方傳承建交精神，推動中法關係承前啟後、繼往開來，並稱習近平在文章中引用法國作家羅曼 · 羅蘭的話，「放棄獨立思考，是一切不幸的核心」，意在希望法國繼續做有獨立自主精神的大國。

有意思的是，法媒在報導習近平訪法時，不論是偏左翼的《世界報》，還是偏右翼的《費加羅報》，都不約而同地提到了中美貿易摩擦。

《世界報》指出，受中美貿易摩擦的影響，歐盟近幾個月擴大對中國多個工業部門，特別是對電動車補貼的調查，這預計將是此次訪問雙方討論的主要話題之一。

友誼外交

習近平與馬克宏周二在比利牛斯山的行程，是法媒關注的另一個重點。法國 BFM 電視台在報導中直接點出兩個重要行程：榮軍院儀式、比利牛斯山之行。

法國 24 頻道以《習近平在法國：中國外交的「人情味」》為題報導稱，比利牛斯山的行程安排，讓習近平和馬克宏「更為親密」，這也是帶有個人色彩的中法外交關係的延續。

該報導提到，一年前馬克宏對中國進行國事訪問時，習近平曾邀請他到廣州，並在中共元老、習近平父親習仲勳的故居飲茶。此次馬克宏邀請習近平到訪的比利牛斯山，則是他祖母生前居住的地區，他小時候也經常去探望祖母。