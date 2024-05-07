史上最快IPO！極氪周五將在美掛牌上市 陸電動車廠第四家

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 15:15

中國浙江吉利汽車 (00175-HK) 集團旗下極氪智慧科技控股有限公司（Zeekr，下稱極氪）預計在周五 (10 日) 以「ZK」為股票代碼在美國掛牌上市，極氪在上周五 (3 日) 向美國證交會 (SEC) 提交的文件中，將 IPO 估值定為 51.2 億美元(約 1560 億台幣)，發行價介於每股 18 美元到 21 美元，預計發行 1750 萬股，最高募資 3.675 億美元，是兩年多來中國企業在美股最大規模的 IPO 上市案。

中國創投媒體《鉛筆道》報導，極氪當前估值比高點 130 億美元打了不少折扣，籌資規模也從早期 10 億美元降到只有不到一半，即便如此極氪 IPO 仍是近 3 年中國企業在美國所嘗試的最大規模募資行動。

但 51.2 億美元放在 A 股車企中並不低，介於江淮汽車和長安藍谷之間，但高於江鈴汽車和福田汽車。

若周五如期上市，極氪將繼蔚來 (09866-HK) (NIO-US) 、理想 (02015-HK) (LI-US) 和小鵬 (09868-HK) (XPEV-US) 之後，成為第 4 家在美股上市的中國「新勢力」電動車公司。此外，極氪獨立運作 3 年就上市，也將成為史上最快 IPO 的中國電動車公司，「蔚小理」上市分別用了 8 年、7 年和 5 年。

極氪最早由位於杭州的吉利汽車孵化，於 2021 年被分拆成為獨立公司，總部落戶寧波，由於有吉利汽車這個富爸爸，極氪只經歷過兩輪融資，分別在 2021 年和 2023 年完成 5 億美元的 Pre-A 輪融資跟 7.5 億美元的 A 輪融資。

根據極氪提交給 SEC 的文件，吉利汽車、吉利控股、李書福是極氪大股東，執行長安慧聰也有持股，外部股東還包括寧德時代、通商基金、衢州國資、博裕資本、嗶哩嗶哩等等，自動駕駛老牌明星公司 Mobileye 創辦人 Amnon Shashua 也以個人身份投資極氪。

極氪過去三年總營收分別為人民幣 65 億元、319 億元和 517 億元，凈虧損 45.143 億元、76.551 億元和 82.264 億元，整車毛利率分別為 1.8%、4.7% 和 15%。

同樣生產純電車的蔚來和小鵬在去年則分別凈虧損逾 2 百億元和 1 百億元，若放到全球範圍來看，極氪去年整車毛利率在純電動車企業中，僅次於特斯拉的 19%。

官方數據顯示，極氪去年全年交車量年增 65% 至 11.9 萬輛，截至去年底的累計交車量也突破 19 萬輛，今年前 4 月累計交付 4 萬 9148 輛新車，年增率逾 110%。根據極氪年初計畫，今年銷量目標為 23 萬輛，想達成恐須比去年成長一倍。

對李書福來說，他將繼吉利汽車、沃爾沃、極星汽車、億咖通、錢江摩托、漢馬科技、路特斯科技、力帆科技後收穫第九個 IPO，而曹操出行可能是第十個。