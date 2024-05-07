以色列拒絕停火方案 稱遠不符合要求 加薩立即停戰希望破滅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-07 11:00

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯表示，已同意加薩走廊停火協議草案，但以色列戰時內閣一致拒絕這項提議，稱其與以色列的要求相去甚遠，加薩立即暫停戰鬥的希望破滅。

哈瑪斯領導人在周一（6 日）晚間表示，已經告知斡旋方，同意了他們提出的停火方案。據《半島電視台》報導，這項由埃及、卡達等斡旋方提出的停火協議草案，將分三階段執行，每個階段持續 42 天。

不過，以色列總理辦公室在周一晚間發表聲明，稱戰時內閣一致決定繼續在加薩地帶南部城市拉法展開行動，向哈瑪斯施加軍事壓力，以推動以方被扣押人員獲釋，並實現其他作戰目標。

上述聲明寫道：「儘管哈瑪斯（接受）的停火提議遠未達到以色列的必備要求，但以色列會向調停國派出工作代表團，以便窮盡各種可能性，在以色列能接受的條件下達成協議。」

哈瑪斯同意休戰，以色列國家安全部長 Itamar Ben Gvir 是第一位回應的官員，他說這只不過是個詭計。 「對於哈瑪斯這種騙人的手段，以方只有一個答案：立即下令佔領拉法！不斷加重軍事壓力，鎮壓哈瑪斯，最終打敗哈瑪斯。」

以色列國防軍並在周一深夜 10 時左右表示，正在打擊拉法東部哈瑪斯目標。當天傍晚，以色列國防軍發言人 Daniel Hagari 說，當天對拉法 50 多個哈瑪斯目標發動了空襲，並稱以軍已準備好根據民眾撤離情況在拉法東部開展地面行動。

卡達代表團將於周二上午前往埃及首都開羅，繼續與有關各方就加薩停火進行談判。卡達說，將全力促成各方達成協議，以在加薩實現立即和永久停戰，釋放被扣押人員，並保障人道主義援助物資持續進入加薩。



國際油價連續第二天走高，台灣時間周二上午 8 時 9 分，布蘭特原油漲 0.6%，報每桶 83.80 美元，西德州中級原油漲 0.6%，報 78.95 美元。