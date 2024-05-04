search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估下修至9.8元，預估目標價為195元

鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:12

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對義隆(2458-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.01元下修至9.8元，其中最高估值10.97元，最低估值9.05元，預估目標價為195元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 10.97(10.97) 12.9 16.08
最低值 9.05(9.05) 10.45 13.18
平均值 9.93(9.99) 11.43 14.63
中位數 9.8(10.01) 11.44 14.63

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 15,280,000 16,391,130 19,525,220
最低值 13,072,000 14,811,000 17,139,630
平均值 13,610,750 15,534,930 18,332,420
中位數 13,436,000 15,408,220 18,332,420

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 7.53 7.56 17.64 11.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		 12,058,515 13,030,484 18,327,973 15,099,690

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty