鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估下修至9.8元，預估目標價為195元
鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:12
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對義隆(2458-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.01元下修至9.8元，其中最高估值10.97元，最低估值9.05元，預估目標價為195元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.97(10.97)
|12.9
|16.08
|最低值
|9.05(9.05)
|10.45
|13.18
|平均值
|9.93(9.99)
|11.43
|14.63
|中位數
|9.8(10.01)
|11.44
|14.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|15,280,000
|16,391,130
|19,525,220
|最低值
|13,072,000
|14,811,000
|17,139,630
|平均值
|13,610,750
|15,534,930
|18,332,420
|中位數
|13,436,000
|15,408,220
|18,332,420
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.53
|7.56
|17.64
|11.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,058,515
|13,030,484
|18,327,973
|15,099,690
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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