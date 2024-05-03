光環、上詮之後，「這檔」CPO飆股接棒漲停

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 19:00

週五台股收盤漲 107 點收 20330，FED 主席表示今年不會再升息，市場吃下定心丸，帶動美四大指數同步收紅，但走勢並未擺脫盤整格局，反倒台股相對強勢，這次從 19291 低點反彈到 20559，共計上漲 1268 點，同時也彈到月線之上，與韓股同時都站上所有均線，是最強勢的市場，但韓股今年並未創歷史新高，故台股仍是最強。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，台股強勢的主因有二，一是全球 AI 硬體供應鏈 8~9 成都在台灣，受惠程度最大，是這波帶動台股上 20883 的最大功臣。二是本土資金充沛，光 ETF 規模就高達 1.7 兆，本土資金的影響力已經凌駕外資之上，ETF 資金所到之處如近期的營建、金融股，股價紛紛大漲，這次 ETF 自漲多的電子股，轉進殖利率相對高的傳產股，帶動了這波非電指數創新高，漲幅高於電子股，讓台股這次重回 2 萬之上的反彈行情，結構上更扎實，不再只是漲台積電與 AI 股，金融、營建、重電、航運、鋼鐵股等雨露均霑，未來台股下檔支撐會更強，更有機會挑戰 20883 新高。

不過有鑑於上次 00939、00940 的 ETF 之亂，至今這兩檔 ETF 還未能漲回掛牌價，當初的成分股也讓很多人都還套牢中，同理可證近期漲很多的營建、金融，如過去的華固，價格都很少超過 100 元，這波一口氣漲到 182.5，等 ETF 買盤結束，買在高點的人，不知道一套牢要套多久，大家玩這種 ETF 的標的，尤其不是成長題材的股票，手腳快一點才不會重演上次的悲劇。

鄭瑞宗指出，成長趨勢仍以 AI 最強，台積電、美超微、META、GOOGLE、谷哥都持續唱旺 AI，美超微表示再來水冷伺服器是主要出貨動能，確認水冷趨勢大好。台積電則宣布 2026 年要將 CPO 與 COWOS 整合一起，時間提前半年，也確認 CPO 加速發展，這兩區塊是目前 AI 股中的亮點，至於系統廠如 (3231-TW) 緯創、(6669-TW)緯穎、(2382-TW)廣達、(2376-TW)技嘉、(2317-TW)鴻海等，估計都與美超微一樣仍面臨缺料的困擾，這將壓縮本就不高的代工毛利率，而市場是這樣，高毛利的如 IP 股本益比就高，低毛利的如系統廠本益比就低，這結構很難改變，因此 AI 伺服器相關廠商，股價空間應該都不大，操作還是以零組件為主，水冷、CPO 是眼前首選。

水冷這波以高力最強，一路從 330 漲到 442.5 才拉回，主因還是今年拿下很多水冷訂單，其中美超微占大部分，3Q 出貨放量，4Q 會成長非常多，投信對於雙鴻、奇鋐的持股都約 14%，高力僅 7%，還有 7000 張的加碼空間，若短線有回到月線附近，會是一次不錯的新買點。

CPO 的部分，這次除了與台積電、輝達同時合作的上詮最高漲到 132.5，回到上一次的高檔區，另外最強的當屬 (3234-TW) 光環，因光罩入主並將全面改組董監，股價一口氣自 34 漲到 51 元，鄭瑞宗上次文章就提到，(2338-TW)光罩、(3363-TW)上詮大股東皆為 (3163-TW) 波若威，這次又入主光環，新集團儼然成形，集合四家公司之力，全力發展 CPO 的企圖心明確，這與神盾集團全面發展 IP 股類似，台積電表示 CPO 是未來非常重要的技術發展，跟著台積電發大財，上詮去年硬生生自 24 元漲到今年最高 144，就是台積電 + CPO 的題材所致，光環目前才不到 50 元，若這波能回到月線附近，也會是一次好買點。

上週五鄭瑞宗提到另外一檔「光環第 2」，就是今天漲停板 194 元的 (6451-TW) 訊芯，股價一舉突破季線，站上所有均線，展現要挑戰 2 月高價 239.5 元的企圖心，訊芯主要題材在於年前買下 Qorvo 大陸的產線，據鄭瑞宗了解這個併購案買到了三年的訂單，每年營收貢獻上看 50~60E，預期從 5 月開始反應，去年全年營收為 52E，這筆交易可以讓營收先翻一倍，另外 CPO 產品有博通訂單，6 月開始交貨，4Q 放量，進度比上詮更快，明年預估 EPS15~20 元，上詮估計賺 5 元，獲利幾乎是上詮 3~4 倍，股價空間不容小看。另外 CPO 族群中還有 6442-TW)光聖股價早盤也寫下 172 新天價，1Q 毛利率有機會超過 50%，單季 EPS 估計 > 1.5 元，這兩數字都呈現強勁的成長，股價上檔無壓力，有實力與訊芯比價向上。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

另外還有「低價 HBM 飆股」、「低價 IP 飆股」，股價分別只有 30 幾元、50 幾元，都有最強的題材，就像當初的「尼得科第 2」高力、「光環第 2」訊芯，後面都會有一波大行情，想了解相關資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔

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