澳洲就業榮景超越加拿大 首度成全球專業人士首選目的地

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 15:32

波士頓諮詢集團 (BCG) 最新表示，在訪查來自 188 個國家、超過 15 萬名專業人士後發現，澳洲在疫後的就業繁榮令該國超越加拿大，成為全球專業人士最嚮往的國家。這是澳洲首度被評為全球專業人士移民的首選目的地。

根據 BCG 報告，排名前十國家依次為澳洲、美國、加拿大、英國、德國、日本、瑞士、新加坡、法國和西班牙。這是澳洲自 2014 年排名第七後穩步攀升，首次榮登 BCG 排行榜首。

BCG 執行董事兼合夥人 Nicole Sibillio 表示，澳洲之所以脫穎而出，主要有三個關鍵因素，第一是工作機會的品質，包括提升個人技能的機會、工作有趣程度及工作安全保障。其次，澳洲擁有極佳氣候、豐富的自然資源，是個擁有良好生活環境的國家，第三個原因則是澳洲的包容文化。Sibillio 還說，澳洲講英語，這點也是吸引力之一。

在工作機會品質方面，美國排名最高，同時在創新和數位化方面也表現出色，但在安全性方面得分較低，加拿大則在安全性方面位列前五，並且被評為最容易獲得公民身份的國家。

現年 26 歲、來自英國的 Jack Whitaker 去年 10 月選擇從倫敦搬到雪梨的因素之一，具有行銷專長的他表示，想移居海外以體驗不同的文化，從不同的視角看世界。

Whitaker 曾考慮搬到美國，但最終認為澳洲是更好的選擇，因其提供了更好的工作環境跟生活平衡。

Whitaker 還說，在澳洲的經濟狀況也更好，他在這裡的薪水比在英國時更高，但生活成本相似。

專門為金融、會計和技術職位作招聘的 Robert Half 公司高級董事總經理 David Jones 也認為，澳洲對許多海外員工是個很有吸引力的目的地。

根據澳洲統計局數據，在去年 9 月的一年中，澳洲淨移入人口增加 54.88 萬人。

新南威爾斯大學商學院經濟學教授理 Richard Holden 指出，許多國家多年來的經驗與澳洲央行的數據表明，移民，尤其是高技術性質的移民，對澳洲經濟絕對有利。這一點在填補企業難以解決的技能空缺時表現得最為明顯。