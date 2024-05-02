「屁股離開座位起碼三、四次」國泰飛港航班兩度降落失敗 乘客尖叫甚至嘔吐

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 15:14

中國南方近日遭遇極端氣候侵襲，廣東連日暴雨成災，就連天上的交通也不平靜，香港國泰航空 (00293-HK) 一架航班編號 CX341 的班機周二 (4 月 30 日)18 時 45 分從上海起飛，前往香港途中多次發生顛簸，最終在周三(1 日) 凌晨 2 時 47 分抵達香港。

中國《南方都市報》報導，該航班因天氣原因先在周二晚間 23 時 05 分先在深圳降落，首次嘗試降落甚至未成功，後來成功降落深圳後又在周三 1 時 45 分再次起飛，最終於 2 時 47 分抵達香港。

多位網友發文表示，國泰航空第一次降落深圳 00 沒降成功，都快接近跑道，但又拉升兩千多公尺，一位網友稱機上的人都在尖叫，小孩子也在哭，甚至有多人嘔吐。

另據《極目新聞》報導，一位搭乘 CX341 航班的旅客表示，因為強對流天氣，該航班在香港兩次降落失敗，後來在深圳落地加油重新起飛後才順利在香港降落，乘客們在空中遭遇劇烈顛簸和失重感。

一位王姓女網友心有餘悸地說，從上海飛往香港的一路上顛簸和小失重不斷，心裡一直祈禱著趕緊降落，但飛機到達香港上空後，第一次降落失敗，此後飛機從 300 公尺高度迅速拔起至 2500 公尺左右，長時間停在失重狀態，之後二度嘗試降落又失敗，

該名女網友在社群平台上發佈影片指出，可清楚聽見飛機和空氣那種滋滋的摩擦聲，機艙裡大家都在尖叫，機長在廣播中解釋是因為天氣原因無法降落，向乘客表示道歉，空姐看起來也很冷靜，但乘客們仍很害怕，而且在劇烈的顛簸中，不少乘客都嘔吐了。

王小姐還說，在香港上空盤旋至午夜時，飛機在深圳降落加油，空姐們在飛機上給乘客們發晚餐，並在深圳落地後發了水，但大家又累又緊張，都沒什麼胃口，周三淩晨 2 點多，飛機重新起飛，這次很快順利地在香港降落。王小姐最終也取消返程的機票，會改搭高鐵回上海。

一位乘客也在社群媒體上表示，屁股離開座位起碼三、四次，包包裡的東西全都飛出來，已非顛簸可以描述，失重感太可怕了。飛機上不少人在尖叫，小孩狂哭，機艙裡全是嘔吐的味道。

《南方都市報》此前曾報導指出，國泰航空近來頻發事故引起爭議。去年 10 月 29 日，國泰航空一航班被爆料在起飛後約 1 小時，因氣壓系統故障折返。