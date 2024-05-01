〈能源盤後〉以哈停火談判持續進行 油價連跌2日 WTI收創近5周最低

鉅亨網編譯許家華 2024-05-01 06:07

國際油價周二 (30 日) 連續第二個交易日收低，因以色列和哈馬斯之間的停火談判減輕市場對衝突擴大的擔憂，原油供應風險下降，WTI 原油期貨價格創近 5 周來最低收盤價。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 70 美分或近 0.9%，收每桶 81.93 美元，根據道瓊市場數據，此為近月 WTI 原油期貨自 3 月 27 日以來最低收盤價，全月下跌 1.5%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 54 美分或 0.6%，收每桶 87.86 美元，該期貨今日收盤到期，全月上漲 0.4%，月線連 4 度上升。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 87 美分或 1%，收每桶 86.33 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 2.71 美元，該期貨周二收盤到期，全月下跌 1.8%。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 2.51 美元，全月下跌 3.9%，該期貨周二收盤到期。

6 月交割的天然氣價格下跌 1.9%，收每百萬 Btu 1.99 美元，全月上漲 12.9%。

市場驅動力

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，周二油價連續下跌，近期的下跌「讓央行銀行家和消費者都鬆了一口氣」。

市場對「美國基準 WTI 突破每桶 100 美元關卡」的臆測明顯減少，至少目前是如此。這種情緒的轉變在一定程度上可歸因於「對伊朗供應中斷的擔憂下降」。

與此同時，Innes 指出，市場焦點直接放在和平談判，因其進展可能讓油價進一步下跌。

《華爾街日報》周二報導稱，以色列準備在未來幾天派出代表團參加會談，討論加薩走廊的停戰協議，同時阿拉伯的調解人向哈瑪斯施壓，要求其在以色列即將對加薩南部城市拉法採取軍事行動之前接受停火條款。

然而，據報導，以色列總理 Benjamin Netanyahu 周二承諾，無論是否達成停火協議，都會對拉法發動入侵。

Innes 表示，儘管油價有所緩和，但原油市場預計將繼續波動，部分原因是全球石油需求增長速度的不確定性、OPEC + 成員國和美國石油產量的增加、俄羅斯和中東等地區的供應中斷的可能性，以及最重要的是 OPEC+ 的未來生產策略。

「這些動態凸顯了石油市場格局中持續存在的挑戰和複雜性。」Innes 說。