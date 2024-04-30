營建股10年一遇大行情

鉅亨網新聞中心 2024-04-30 20:10

四月份台股進入兩萬點大關附近的巨幅震盪，然而營建股表現一枝獨秀，上市營建指數單月漲幅達 20%，成為表現最佳的類股第一名！隨著市場目光持續關注，資金也不斷湧入了營建股，已經有幾檔指標個股漲幅達到一倍，波動也開始變大。不少投資人疑惑，現在還適合買營建股嗎？

大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，基於社會結構改變（家戶數增加）、政策面（新青安房貸優惠），以及通膨預期等三大面向來評估，台灣的營建股這一波可謂 10 年一遇大行情，只要選對個股，後續上漲空間大有可為。

社會結構改變，是推升台灣房地產業最大的動力來源，也是影響時間最長的因素，而其中的關鍵就在於「小家庭化」的趨勢──也就是平均每一家戶人口數下降──使得台灣整體家戶數明顯增加。從民國 102 年到今年 3 月，整體家戶數由 828 萬 6260 戶，增加到 926 萬 8989 戶，增加了將近 100 萬戶！而這些新增的戶數，多半是新生代獨立自住，加上不愛住老房子，因而大幅推升了房市的需求。

其次，政策面也有利於年輕人買房。儘管最近幾年房價漲，迫使政府實施了幾波打房政策，然而主要還是以打擊投機客為主，對於青年首購族則是給予獎勵優惠──民國 102 年 8 月「青年安心成家購屋優惠貸款」升級方案（簡稱「新青安」）上路，除了將貸款額度調高至 1000 萬、擴大利息補貼之外，貸款年限延長至 40 年、寬限期 5 年，都大幅降低買房門檻。

另外，市場對於通膨的預期，也有助於推升房地產價格，進而反應在營建股的營收和獲利表現大幅成長。今年不少建設公司的營收和獲利大跳升，但是因為族群股價長期低迷太久，儘管近期上漲，不少個股本益比都還在 10 倍以下，未來續漲的空間還很大。尤其籌碼沉澱長達 10 年，投信持股極低的狀況下，營建股挾高股息殖利率優勢，讓投信積極大幅買超，一旦將來納入高股息 ETF 成分股，又將是另一波的大買超。

阮蕙慈分析師也提醒，儘管營建股迎來 10 年一遇的大行情，但是上市櫃營建股標的眾多，各建商特色和潛力也不一，依然必須要深入產業基本面，才不會看對行情卻選錯標的、賠了價差。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

營建股 10 年一遇大行情

金融阮實力 LINE: @power8888

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