鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-30 14:00

爲了提振房地産市場，中國不少城市承諾向購房者提供補貼，但《路透》指出，不少購房者遲遲沒拿到補貼，這令他們感到沮喪，並對未來的支持措施産生了懷疑。

據《路透》周二（30 日）報導，Amy Wang 正指望山東濰坊市政府承諾的人民幣（下同）100,000 元（13,800 美元）補貼金好裝修她兩年前買的房子。眼下她還在等錢，還沒搬進去。

今年 30 歲的她，每月工資是 8,000 元，其中 6,000 元用來還房貸，1,800 元付房租，其他基本開支都要依靠父母資助。

「我覺得壓力很大。」在電子製造業工作的 Wang 說。

擁有 900 多萬人口的濰坊，和中國其他幾十座城市承諾向購房者提供補貼等獎勵措施，力圖振興房地產市場。

但房地產市場景氣低迷也影響了城市向建商出租土地的能力，而這是一個關鍵收入來源。

這意味著一些地方政府無法籌集資金支付補貼，購房者對此感到沮喪，並對未來的支持措施產生了懷疑。

濰坊官員曾承諾提供 30,000 元至 300,000 元的補貼，以及退稅等獎勵措施，他們在許多場合提到，新冠肺炎疫情、經濟低迷、減稅，導緻地方政府無力支付補貼。

「財政收入和支出之間不尋常的短期矛盾，以及地方財政安全面臨的巨大壓力，導緻住宅補貼支付出現延誤。」濰坊轄下諸城財政部門在今年 1 月寫道。

今年 3 月，濰坊市高新技術產業開發區人力資源部表示，已經付了一部分的補貼，正在處理更多的補貼。

今年 4 月，自貢和淄博官員也提出與諸城類似的回應，商丘也懇求大家「耐心等待」，稱補貼會在「準備好」的時候發放。

龍州經訊（Gavekal Dragonomics）中國研究部副主任 Christopher Beddor 說：「有一種風險是，家庭會開始認為地方政府的資金緊張，無法兌現補貼承諾，這肯定會影響民眾的購屋決定。」