CNN最新民調：川普支持率依然領先拜登

鉅亨網新聞中心 2024-04-30 16:20

據美國《CNN》周日（28 日）報導，民調結果顯示，在 2024 年美國總統大選期間，針對前總統川普的刑事審判仍在推進之際，川普的民意支持率依然領先現任總統拜登。

如果川普和拜登再次對決，目前的民調結果對川普有利。川普在美國註冊選民中的支持率穩定在 49%，與《CNN》1 月民調結果相同，而拜登的支持率為 43%，1 月是 45%。

在評價兩人總統任期時，55% 受訪美國人認為，川普的總統任期是成功的，61% 的人認為拜登的總統任期失敗。



在拜登擔任總統的大部分時間裡，美國民眾對他的成績一直持負面看法。在新的民調結果中，60% 受訪美國人不贊成他處理工作的方式，這與《CNN》一年多來的民調結果大致相同。

即使是在最能收獲積極評價的幾個問題上，拜登的支持率也沒過半，例如 45% 受訪美國人贊成他對醫療保健政策的處理方式，44% 贊成他對學生貸款的處理方式。

在以哈戰爭方面，拜登獲得的支持率最低，僅有 28%。