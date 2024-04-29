今年首例！美共和第一銀突倒閉富爾頓銀行接手 專家憂銀行危機再起

鉅亨網新聞中心 2024-04-29 14:53

美國區域銀行再傳倒閉事件，總部設於賓州費城的共和第一銀行上周五 (26 日) 宣布倒閉，成為美國今年首個破產的銀行，聯邦存款保險公司（FDIC）隔天同意由富爾頓銀行（Fullton Bank）接手止血，共和第一銀行的倒閉被視為去年 3 月以來美國區域銀行危機的餘波，市場也擔心商用不動產拖欠貸款情況日趨嚴峻，恐讓美國銀行業面臨巨大危機。

共和第一銀行位於紐澤西州、賓州和紐約州的 32 家分行將在當地時間周一 (29 日) 作爲富爾頓銀行分行重新開業。

截至今年 1 月，共和第一銀行總資產約 60 億美元，總存款約 40 億美元，另有高達約 13 億美元的借貸和其他負債，富爾頓銀行估計在收購共和銀後，將讓其在費城的市場業務規模擴大近 1 倍，並讓總存款額擴大至約 86 億美元。

FDIC 則預估共和第一銀行倒閉將消耗存款保險基金（DIF）6.67 億美元的成本，且相較於其他選擇，由富爾頓銀行收購是對 DIF 損失最小的處置方式。

值得一提的是，美國監管機構對更多中小銀行倒閉早有預期，聯準會 (Fed) 主席鮑爾今年 2 月時曾表示，一些規模較小的區域銀行會面臨問題，但 Fed 正在與它們合作，會有一些銀行因此而不得不關閉或合併，大部分都是規模較小的銀行。

事實上，共和第一銀行的倒閉早有跡象可循，該銀行去年 7 月曾向投資人表示，存款正在下降且隨著利率上升，該銀行的房貸業務價值已經降低。此外，由於未能向美國證交會 (SEC) 提交年度報告，共和第一銀行去年 8 月被迫從那斯達克下市，目前在店頭市場交易，股價從今年初的 2 美元一路暴跌至 0.01 美元左右，總市值不到 200 萬美元。

共和第一銀行宣告倒閉前，監管資本勉強為正，但算上債券投資的 4.25 億美元未實現損失，股東權益已經微乎其微，Klaros Group 合夥人 Brian Graham 指出，共和第一銀行已經資不抵債至少一年半了，在該銀行倒閉前，美國監管機構似乎一直試圖為其爭取出售或投資的時間。

分析人士指出，美國利率上升和商用不動產價值下降，尤其是因應疫後空置率飆升的商辦大樓，加劇許多區域和社區銀行的財務風險。

《券商中國》報導指出，最新情況顯示美國區域銀行需要拋售資產來維持資產負債表穩定，但 Fed 政策可能加大資產價格波動的壓力。

根據美國區域銀行近來發佈的財報成績單，多家銀行獲利大降，其中 PNC Financial，Citizen Financial，M&T Bank 和美國合眾銀行降幅均超過 20%，主要因為凈利息收入受到存款成本上升的侵蝕，利率居高不下也讓貸款需求面臨巨大壓力。合眾銀行指出，該銀行一直在努力應對融資成本的上升，因為客戶將現金從銀行轉移到貨幣市場基金等收益較高的避險替代品，以獲得更好的回報。

中國銀行研究院研究員杜陽表示，美國中小銀行風險問題當前存在進一步惡化可能，商用不動產困境給美國銀行業帶來風險挑戰，中小銀行是美國商業地產的主要融資方，存在較大違約風險。

興業研究公司金融行業高級研究員陳昊則認為，每一輪銀行危機都會加速美國中小銀行合併。根據過去歷史，近幾十年美國的中小銀行都是處於合併的過程中，美國銀行業機構的數量也在持續下降。