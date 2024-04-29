俄羅斯法院下令扣押摩根大通4.4億美元資產

鉅亨網新聞中心 2024-04-29 11:00

在美國總統拜登上周簽署的援助烏克蘭、以色列、台灣法案中，有一項措施：授權美國政府沒收俄羅斯資產，並用於支持烏克蘭。

目前外界仍不清楚美國政府準備如何使用這個授權的細節，但種種跡象顯示，這項政策的後果，極有可能以「迴力鏢」的姿態刺向華爾街。

俄羅斯外貿銀行也警告，摩根大通正尋求離開俄羅斯，並可能會拒絕支付任何賠償。根據法院的命令，扣押的目標包括摩根大通在俄資產、俄羅斯子公司股份。

俄羅斯外貿銀行提起訴訟，摩根大通也在美國法院興訟，阻止資產被扣押。

當摩根大通和高盛宣布打算收掉俄羅斯業務時，專家就警告，這可能需要一年以上的時間。花旗、 UniCredit 等其他其他西方國家的銀行，則維持在俄羅斯的業務。

自俄羅斯政府在 2022 年頒布法令以來，如果銀行想要退出俄羅斯市場，需要總統普丁本人批准。此外，俄羅斯也禁止美國等「不友善國家」的股東領股利。

2022 年烏克蘭戰爭爆發後，以美國為首的西方國家迅速制裁俄羅斯金融機構，包括凍結這些銀行存放在西方國家的資產。

從更高角度來看，這種美俄互相扣押的局面，對國際資本市場的影響相對有限——由於美俄長期關係緊張，兩國存在對方金融系統中的錢不算太多。