日本藥廠再爆醜聞 極東「正露丸」造假30年 遭勒令停業

鉅亨網新聞中心 2024-04-29 16:00

繼小林製藥紅麴風波後，日本藥廠再爆醜聞，極東生產成分不足的胃腸藥「正露丸」，偽造藥品檢驗數據，被富山縣政府勒令停止生產與銷售。

據日本《讀賣新聞》報導，富山縣政府上周五（26 日）祭出的停業令，將在本周二生效，禁止極東製造醫藥品 23 天，禁止販售 22 天。

富山縣政府表示，根據日本國家標準，極東在正露丸成分不足的情況下，提出造假的藥品試驗結果。極東竄改藥品試驗結果的時間超過 30 年。

極東透過聲明表示，過去一直以來都欠缺遵守法令的意識，由衷對相關人士表示歉意。

民眾應該還記得不久前的小林製藥紅麴事件，截至 4 月 24 日，服用該公司涉事保健品的消費者中，已有 5 人死亡，257 人住院。

小林製藥於 4 月 25 日表示，向 2023 年 7 月以後服用過「紅麴膽固醇顆粒」等三款食品並出現腎臟疾病等症狀的消費者，支付住院、治療等醫療費及交通費。