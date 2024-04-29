疑似遭糞便細菌汙染 沛綠雅被要求銷毀200萬瓶氣泡水

鉅亨網新聞中心 2024-04-29 16:20

法國衛生總局上周四（25 日）下令，瑞士食品大廠雀巢（Nestle）旗下子公司「沛綠雅」（Perrier），必須銷毀 200 萬瓶疑似遭糞便細菌汙染的氣泡水，「巴黎水」也面臨刑事調查。

法國衛生總局的文件顯示，這些氣泡水於 3 月 10 日至 14 日生產，產自法國南部加爾省省會尼姆附近的一個水源地。

「沛綠雅」3 月 10 日在加爾省進行例行水井品質檢查時，發現了細菌汙染。水質檢測結果顯示，水中含有大腸桿菌和銅綠假單胞菌，可能被糞便細菌汙染。

雀巢立即暫停了受影響水井。據《法新社》報導，雀巢說，銷毀這些水，是為了以防萬一，至於商店架上的「沛綠雅」氣泡水，消費者可安全飲用。

雀巢將此次汙染歸咎於 3 月中旬的莫妮卡風暴，這場風暴帶來的大量降雨導致了水質出現微妙的微生物偏差。

此外，雀巢還擁有 Vittel、Contrex、Hepar 等品牌，這些品牌的水源位於法國東部。今年 1 月，法國檢察官也對這些品牌的淨化方法展開調查。雀巢承認使用了一些不被允許用於「天然」礦泉水的方法，如紫外線燈和碳過濾，以解決水井中反覆出現的細菌和化學汙染。