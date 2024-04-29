哥倫比亞大學理事會通過決議 譴責校方管理層阻止學生聲援巴勒斯坦

鉅亨網新聞中心 2024-04-29 10:00

支持巴勒斯坦的抗議活動席捲美國校園，哥倫比亞大學校長 Nemat Minouche Shafik 上周五（26 日）再次面臨壓力：哥大理事會通過決議，譴責校方管理層阻止和打壓學生的抗議活動，稱這種做法違背常春藤盟校的規範和傳統。

據《以色列時報》報導，Shafik 在 4 月 18 日報警，請求紐約警察進入校園，拆除抗議者搭建的帳篷營地，此舉遭許多學生、教師及外部觀察人士強烈抗議。

據《路透》報導，哥大理事會上周五開了兩個小時的會議後，通過一項決議，斥責校方管理層阻止抗議活動，破壞了學術自由，無視師生的隱私和正當程序權利。

不過，哥大理事會在決議中未具體點名 Shafik，也避免使用更嚴厲的措辭，但理事會要求成立一個工作小組，以監督校方是否落實理事會的要求。理事會享有監督職能，主要由教職員工和其他工作人員以及一些學生組成。

美國校園大規模聲援巴勒斯坦的學生抗議行動愈演愈烈。據《CNN》上周五報導，上周已有數百人在這一輪抗議浪潮中被捕。遍布全美的校園營地，讓不同背景的學生聚在一起，包括巴勒斯坦人、阿拉伯人、猶太人、穆斯林，他們一致譴責以色列轟炸加薩走廊。

此外，美國總統拜登上周六晚間在年度白宮記者協會晚宴上發表演說，但示威者在會場外批評拜登支持以色列對抗哈瑪斯的戰爭，在華盛頓希爾頓飯店外拿著布條，高喊有記者在加薩死亡。

據《路透》報導，拜登避開了飯店正門外的示威人群，繞道後門，但他仍遇到小批抗議者的「問候」。

美國大學示威不斷蔓延，顯示年輕人對拜登加薩政策的質疑，甚至被輿論認為可能影響拜登選情。