〈能源盤後〉降息前景雖遭挫傷 但原油連2周下跌後 本周收高

鉅亨網編譯許家華 2024-04-27 07:19

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 28 美分或 0.3%，收每桶 83.85 美元，本周收高 2%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 49 美分或近 0.6%，收每桶 89.50 美元，本周收高 2.5%。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.76 美元，本周上漲 2%。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.1%，收每加侖 2.55 美元，本周小漲 0.3%。。

5 月交割的天然氣價格下跌 1.5%，收每百萬 Btu 1.61 美元，該期貨今日收盤到期，本周下跌 7.9%。

6 月交割的天然氣價格下跌 3.2%，收每百萬 Btu 1.92 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，石油市場肯定仍存在地緣政治恐懼，因為 WTI 原油價格仍處於偏低的 80 多美元。如果沒有不斷發酵的地緣政治擔憂，WTI「充其量」應該處於每桶 70 美元區間，因為近幾周消費者的汽油需求一直下降，且 OPEC + 已有一段時間未對產量政策做出任何改變。

「地緣政治擔憂已從 4 月初最緊張的程度有所緩解，以色列和伊朗之間的中東局勢已回落至仍令人不安但明顯更加穩定的水準。」Richey 說。

WTI 和 Brent 原油經歷連續兩周下跌後，本周轉為上漲，且均創下 4 月 16 日以來的最高水準。

StoneX 堪薩斯城能源團隊周五報告指出，市場似乎已吐回一些地緣政治帶來的風險溢價，「現在市場正期待下一季的供需動態，這應該仍然相對緊張。」即便如此，「對哈馬斯盟友的監控仍然很重要，以了解戰爭是否進一步加劇，這可能引發更大規模的地區衝突。」

在美國 3 月個人消費支出物價指數 (PCE) 報告發布後，周五油價從當天高點回落。

Richey 表示，最近的經濟數據閃現出「可能困擾經濟的滯脹跡象」，周四公布的美國第一季 GDP 增長令人失望，而周五的通膨數據又比預期還高一點，顯示經濟溫和擴張。

滯脹被定義為經濟成長緩慢，加上通貨膨脹和高失業率的情況，這可能會緩解能源需求。

儘管如此，石油期貨市場仍處於逆價差，即現貨溢價 (近期交割的石油價格高於較晚交割的石油價格)。此事實表明，需求強勁，足以繼續對供應構成壓力，從而造成不平衡。「種情況持續的時間比大多數交易員預期的要長得多。」Richey 說。