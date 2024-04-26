鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.03億美元，Nuls(NULS)24小時漲幅達12.1%

鉅亨網新聞中心 2024-04-26 17:17

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.03億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.55億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.77億美元。

24小時漲幅：Nuls(NULS)24小時漲幅12.1%；BinaryX(BNX)24小時漲幅10.9%；Viberate(VIB)24小時漲幅8.19%。

24小時跌幅：Wormhole(W)24小時跌幅11.8%；Frontier(FRONT)24小時跌幅9.75%；Highstreet(HIGH)24小時跌幅8.89%。

近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅13.6%；JITO(JTO)近一週漲幅12.9%；Saga(SAGA)近一週漲幅12.1%。