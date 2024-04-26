鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.03億美元，Nuls(NULS)24小時漲幅達12.1%
鉅亨網新聞中心 2024-04-26 17:17
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,464美元，24小時漲跌幅+0.57%；以太幣(ETH)現報價格3,147.11美元，24小時漲跌幅+0.10%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.03億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.55億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.77億美元。
24小時漲幅：Nuls(NULS)24小時漲幅12.1%；BinaryX(BNX)24小時漲幅10.9%；Viberate(VIB)24小時漲幅8.19%。
24小時跌幅：Wormhole(W)24小時跌幅11.8%；Frontier(FRONT)24小時跌幅9.75%；Highstreet(HIGH)24小時跌幅8.89%。
近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅13.6%；JITO(JTO)近一週漲幅12.9%；Saga(SAGA)近一週漲幅12.1%。
近一週跌幅：Bonk(BONK)近一週跌幅84%；Highstreet(HIGH)近一週跌幅53.4%；TFUEL(TFUEL)近一週跌幅51%。
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